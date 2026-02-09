Altın fiyatlarını alt üst edecek rakamı açıkladı: ABD devi hazırlık yapıyor

Altın fiyatlarını alt üst edecek rakamı açıkladı: ABD devi hazırlık yapıyor
Yayınlanma:
ABD devi hazırlık yapıyor! Wells Fargo, güvenli liman talebinin sürmesi nedeniyle ons altın tahminini yükseltti. Banka, sarı madenin yıl sonuna kadar artış potansiyeli taşıdığını değerlendirirken ulusal ve uluslararası altın fiyatlarını alt üst edecek rakamı açıkladı.

Altın rekor üstüne rekor kırarak çıktığı zirveden düzeltme gördü ancak yukarı yönlü tahminlerde değişiklik yaşanmadı. Son olarak ABD devi Wells Fargo da yıl sonu için altın tahminini güncelledi. Yeni rekorun habercisi olacak rakamı duyurdu.

ALTIN FİYATLARINI ALT ÜST EDECEK RAKAMI AÇIKLADI

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışının devam etmesi, Wells Fargo’nun altına ilişkin beklentilerini yukarı yönrevize etmesine yol açtı. Banka, ons altının yıl sonuna kadar güçlü seyrini koruyabileceğini değerlendirerek 2026 yıl sonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.

Wells Fargo, daha önce 4 bin 500–4 bin 700 dolar aralığında öngördüğü ons

altin-fiyatlarini-alt-ust-edecek-rakami-acikladi-abd-devi-hazirlik-yapiyor-2.jpg

altın hedefini 6 bin 100–6 bin 300 dolar bandına yükseltti. Banka, bu revizyonun altına yönelik beklentilerde belirgin bir değişimi yansıttığını vurguladı.

altin-fiyatlarini-alt-ust-edecek-rakami-acikladi-abd-devi-hazirlik-yapiyor-3.jpg

ABD DEVİ HAZIRLIK YAPIYOR

Mevcut spot fiyatların yaklaşık 4 bin 961 dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, ons altının yıl sonuna kadar yüzde 23 ile yüzde 27 arasında değer kazanma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan küresel piyasalarda ABD dolarının son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın ve gümüş gibi değerli metallere olan ilgiyi artırdı. Cuma günü kaydedilen yaklaşık %4’lük sert yükselişin ardından, haftanın ilk işlem gününde spot altın fiyatları %1,3 artışla 5 bin 26 dolara kadar tırmandı. Analistler, dolar endeksindeki düşüşün yabancı yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdiğini vurguluyor. Ons altın tarafındaki yükseliş ivmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarını da doğrudan yukarı çekti.

KCM Baş Analisti Tim Waterer, doların gerilemesi ve "dipten alımların" altını 5 bin dolar üzerine taşıdığını ancak hafta boyu açıklanacak veriler nedeniyle temkinli bir seyir beklendiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

