Noterlerin kazancı dudak uçuklattı

Noterlerin kazancı dudak uçuklattı
Yayınlanma:
Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boşalan noterlik kadroları için beklenen süreci başlattı. Bakanlık tarafından açıklanan 2025 yılı tahmini gelir tablosu ise dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 1,3 milyar lirayı aşan gayri safi gelir öngörüsü bulunan 162 noterlik için başvurular alınıyor. İşte başvuruların detayları ve en çok kazandıran o noterlik...

Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde, çeşitli sebeplerle boşalan noterlik makamları için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Hukuk dünyasının ve noterlik sırası bekleyenlerin yakından takip ettiği süreçte, noterlik yapabilmek için gerekli yasal şartları ve vasıfları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecek.

162 YENİ NOTER ATANACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, atama yapılacak toplam 162 adet boş noterlik bulunuyor. Bu kadrolar için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki il ve ilçelerde görevlendirmeler yapılacak. Noterlik Belgesi sahibi olan ve atama bekleyen hukukçuların, belirlenen süre zarfında Adalet Bakanlığı'na müracaatlarını iletmeleri gerekiyor.

noter.jpg

2025 YILI GELİRLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR: 1,3 MİLYAR TL

Adayların tercihlerini yaparken en çok dikkat ettikleri hususların başında gelen "tahmini gelirler" konusunda da Adalet Bakanlığı şeffaf bir tablo ortaya koydu.

Boş bulunan noterliklere talip olacak adayların, bir yıl içinde ortalama ne kadar kazanacaklarını öngörebilmeleri adına 2025 yılı gayri safi gelirleri kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, atama yapılacak olan 162 noterin toplam 2025 yılı gelir hacminin 1 milyar 300 milyon lirayı aştığı belirtildi.

5d4e9513d3806c262c7f66f7.jpg

REKOR GELİR BEŞİKTAŞ'TA: YILDA 66 MİLYON LİRA

Bakanlığın yayınladığı listede gelir uçurumu ve potansiyelleri de netleşti. Listede en dikkat çeken detay ise İstanbul'daki bir noterlik oldu.

162 boş kadro arasında en yüksek kazanca sahip olan noterlik, yıllık 66 milyon liralık tahmini gayri safi geliriyle Beşiktaş 26. Noterliği olarak açıklandı. Bu rakam, noterlik mesleğinin gelir potansiyelini gözler önüne sererken, başvurularda en büyük rekabetin bu kadro için yaşanması bekleniyor.

Noterlik belgesinde yeni dönemNoterlik belgesinde yeni dönem

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Adalet Bakanlığı'nın ilanıyla birlikte, noterlik mesleğine uygun vasıflara sahip adaylar için tercih süreci başlamış oldu. Boş bulunan 162 noterlik için yapılacak atamalar, adayların noterlik belge numaraları ve kıdem durumları gibi yasal kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

İŞTE BOŞTA OLAN NOTERLİKLER

SIRA NONOTERLİK ADI2025 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1BEŞİKTAŞ YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ66.140.449,19 ₺
2KOCAELİ YEDİNCİ NOTERLİĞİ34.832.414,74 ₺
3ÜSKÜDAR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ32.118.851,44 ₺
4ANKARA ALTMIŞINCI NOTERLİĞİ30.820.762,84 ₺
5BEŞİKTAŞ ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ28.595.487,04 ₺
6BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ28.315.339,16 ₺
7ALANYA ALTINCI NOTERLİĞİ28.104.571,17 ₺
8BÜYÜKÇEKMECE YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ25.368.319,82 ₺
9ANKARA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ24.931.057,32 ₺
10BEYOĞLU YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ22.461.215,87 ₺
11İZMİR YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ22.400.249,05 ₺
12GAZİANTEP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ20.114.030,87 ₺
13ÜSKÜDAR İKİNCİ NOTERLİĞİ19.769.325,96 ₺
14ADANA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ17.238.688,91 ₺
15BURSA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ16.876.149,81 ₺
16GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ16.760.136,57 ₺
17ERZURUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ15.710.261,73 ₺
18KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ15.172.065,76 ₺
19BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ15.144.996,78 ₺
20BURSA YİRMİNCİ NOTERLİĞİ14.855.778,92 ₺
21ADANA YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ13.883.782,08 ₺
22ÇATALCA İKİNCİ NOTERLİĞİ12.958.445,00 ₺
23BEŞİKTAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ12.527.062,66 ₺
24ÇEŞME İKİNCİ NOTERLİĞİ12.480.531,65 ₺
25BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ11.989.860,13 ₺
26KAYSERİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ11.949.598,87 ₺
27KIRŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ11.630.423,54 ₺
28EYÜPSULTAN YEDİNCİ NOTERLİĞİ11.572.332,50 ₺
29AKYURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ11.175.181,72 ₺
30SİLİVRİ YEDİNCİ NOTERLİĞİ10.989.575,70 ₺
31BATMAN ALTINCI NOTERLİĞİ10.567.308,87 ₺
32İSTANBUL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ10.445.508,10 ₺
33ORTACA BİRİNCİ NOTERLİĞİ10.288.724,18 ₺
34BURSA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ10.220.293,24 ₺
35İSTANBUL BİRİNCİ NOTERLİĞİ10.132.896,48 ₺
36TARSUS DOKUZUNCU NOTERLİĞİ10.049.710,62 ₺
37LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ9.985.234,48 ₺
38KESTEL BİRİNCİ NOTERLİĞİ9.440.057,16 ₺
39ZONGULDAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ9.371.440,14 ₺
40DENİZLİ ALTINCI NOTERLİĞİ9.338.426,22 ₺
41KAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ9.302.600,64 ₺
42BEYOĞLU KIRKYEDİNCİ NOTERLİĞİ9.247.638,80 ₺
43FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ9.238.082,20 ₺
44MİLAS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ9.074.145,50 ₺
45ALANYA İKİNCİ NOTERLİĞİ8.923.701,14 ₺
46BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ8.879.239,31 ₺
47VAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ8.738.945,60 ₺
48SARAY (TEKİRDAĞ) NOTERLİĞİ8.727.668,80 ₺
49RİZE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ8.574.738,91 ₺
50BODRUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ8.503.806,56 ₺
51TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ8.430.002,55 ₺
52AMASYA İKİNCİ NOTERLİĞİ8.415.352,91 ₺
53BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ8.281.185,40 ₺
54BATMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ8.162.217,39 ₺
55ERZİNCAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ8.140.473,40 ₺
56BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ8.093.082,22 ₺
57AKÇAKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ8.039.607,36 ₺
58KIRŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ7.864.570,57 ₺
59TURGUTLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ7.854.824,29 ₺
60BUCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ7.641.220,23 ₺
61BURHANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ7.615.797,73 ₺
62BULANCAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ7.607.117,98 ₺
63BUCAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ7.543.184,79 ₺
64KARASU BİRİNCİ NOTERLİĞİ7.393.049,45 ₺
65YOMRA İKİNCİ NOTERLİĞİ7.092.693,92 ₺
66YERKÖY NOTERLİĞİ7.004.867,43 ₺
67NURDAĞI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ6.960.544,79 ₺
68KARAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ6.948.234,24 ₺
69VAN SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ6.908.644,57 ₺
70AKSARAY ALTINCI NOTERLİĞİ6.809.690,31 ₺
71BODRUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ6.783.327,88 ₺
72OSMANİYE ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ6.669.820,42 ₺
73SOMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ6.614.420,07 ₺
74BUCAK İKİNCİ NOTERLİĞİ6.607.314,21 ₺
75VAN DOKUZUNCU NOTERLİĞİ6.495.323,49 ₺
76FATSA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ6.284.694,79 ₺
77KARABÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ6.234.348,58 ₺
78MİDYAT İKİNCİ NOTERLİĞİ6.224.627,92 ₺
79ERGENE NOTERLİĞİ6.204.259,55 ₺
80TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ6.174.245,25 ₺
81İNEGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ6.173.094,60 ₺
82BOLVADİN İKİNCİ NOTERLİĞİ6.119.271,35 ₺
83KARACABEY İKİNCİ NOTERLİĞİ6.115.627,80 ₺
84SERİK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ6.051.662,88 ₺
85AFYONKARAHİSAR ONUNCU NOTERLİĞİ6.040.431,42 ₺
86YENİCE (ÇANAKKALE) NOTERLİĞİ5.947.149,98 ₺
87ORDU BİRİNCİ NOTERLİĞİ5.917.837,10 ₺
88MARDİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ5.845.852,55 ₺
89ERCİŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ5.789.372,75 ₺
90ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ5.764.883,38 ₺
91ÖDEMİŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ5.762.482,44 ₺
92GÖLCÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ5.759.050,99 ₺
93MARMARİS ALTINCI NOTERLİĞİ5.706.678,92 ₺
94BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ5.555.063,23 ₺
95ISPARTA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ5.553.863,28 ₺
96GİRESUN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ5.531.668,99 ₺
97SALİHLİ ALTINCI NOTERLİĞİ5.526.448,30 ₺
98ERCİŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ5.523.834,21 ₺
99PAZAR (RİZE) BİRİNCİ NOTERLİĞİ5.519.972,08 ₺
100MİLAS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ5.459.672,97 ₺
101FETHİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ5.400.834,11 ₺
102VAN ONİKİNCİ NOTERLİĞİ5.378.409,15 ₺
103OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ5.316.316,10 ₺
104TOKAT YEDİNCİ NOTERLİĞİ5.306.981,12 ₺
105MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ5.259.973,68 ₺
106OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ5.205.629,34 ₺
107DÜZCE BİRİNCİ NOTERLİĞİ5.020.904,26 ₺
108MARMARİS BİRİNCİ NOTERLİĞİ4.980.289,67 ₺
109LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ4.945.787,04 ₺
110KÖRFEZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ4.903.817,56 ₺
111KÖŞK NOTERLİĞİ4.902.373,51 ₺
112İNEGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ4.680.411,36 ₺
113BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ4.586.575,31 ₺
114GÜRSU İKİNCİ NOTERLİĞİ4.538.565,96 ₺
115BİLECİK İKİNCİ NOTERLİĞİ4.402.434,55 ₺
116KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ4.290.247,51 ₺
117ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ4.227.381,98 ₺
118BURDUR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ4.174.921,15 ₺
119ELMADAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ4.139.997,16 ₺
120YÜKSEKOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ3.706.184,80 ₺
121UŞAK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ3.343.221,04 ₺
122ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ3.206.757,01 ₺
123ORDU SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ3.195.988,64 ₺
124SİVRİHİSAR NOTERLİĞİ3.111.830,83 ₺
125GÖLYAKA NOTERLİĞİ2.634.504,66 ₺
126ARAÇ NOTERLİĞİ2.614.282,63 ₺
127DİVRİĞİ NOTERLİĞİ2.601.028,16 ₺
128SİLOPİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ2.534.807,51 ₺
129KOZAKLI NOTERLİĞİ2.433.599,71 ₺
130SALIPAZARI NOTERLİĞİ2.028.027,50 ₺
131HEKİMHAN NOTERLİĞİ2.001.202,03 ₺
132ENEZ NOTERLİĞİ1.930.245,25 ₺
133SİLOPİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ1.928.130,25 ₺
134KADIŞEHRİ NOTERLİĞİ1.924.057,21 ₺
135DAZKIRI NOTERLİĞİ1.921.359,52 ₺
136MECİTÖZÜ NOTERLİĞİ1.917.655,28 ₺
137GELENDOST NOTERLİĞİ1.796.919,62 ₺
138BOZKURT (DENİZLİ) NOTERLİĞİ1.746.784,79 ₺
139ÇAMARDI NOTERLİĞİ1.703.538,23 ₺
140KULP NOTERLİĞİ1.688.652,21 ₺
141İSPİR NOTERLİĞİ1.611.535,84 ₺
142TUZLUCA NOTERLİĞİ1.417.363,50 ₺
143KARLIOVA NOTERLİĞİ1.300.955,61 ₺
144DÖRTDİVAN NOTERLİĞİ1.119.020,49 ₺
145DERECİK NOTERLİĞİ1.070.500,74 ₺
146SAVUR NOTERLİĞİ1.062.116,48 ₺
147AZDAVAY NOTERLİĞİ1.012.890,36 ₺
148YAZIHAN NOTERLİĞİ997.459,02 ₺
149GÜNEYSU NOTERLİĞİ993.914,47 ₺
150ALADAĞ NOTERLİĞİ974.735,88 ₺
151GÜNEY NOTERLİĞİ922.675,69 ₺
152KÜRTÜN NOTERLİĞİ863.797,43 ₺
153AKYAKA NOTERLİĞİ700.116,36 ₺
154PAZARLAR NOTERLİĞİ571.856,08 ₺
155GÜNYÜZÜ NOTERLİĞİ460.323,30 ₺
156SUSUZ NOTERLİĞİ429.513,51 ₺
157SEBEN NOTERLİĞİ384.599,05 ₺
158İBRADI NOTERLİĞİ359.471,81 ₺
159KEMALİYE NOTERLİĞİ301.521,17 ₺
160YALIHÜYÜK NOTERLİĞİ212.402,82 ₺
161HEMŞİN NOTERLİĞİ166.897,25 ₺

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Ekonomi
Emekliye 1 maaş ve kurbanlık tutarında ikramiyeyi açıkladı: Kulislerde konuşulanı anlattı
Emekliye 1 maaş ve kurbanlık tutarında ikramiyeyi açıkladı: Kulislerde konuşulanı anlattı
Altının bin 550 lira olduğunu duyan kuyumcuya koştu! Kapış kapış alıyorlar
Altının bin 550 lira olduğunu duyan kuyumcuya koştu! Kapış kapış alıyorlar