İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanlarından Nihat Özdemir'in kızı aynı zamanda Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, dijital altyapıya artan talep ile birlikte veri merkezi yatırımlarının şirketin öncelikli gündem maddelerinden biri hâline geldiğini belirtti. Özdemir, Türkiye ve Körfez ülkelerinde yatırım ve işletme fırsatlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Veri merkezlerinin altyapı yatırımlarında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özdemir, yatırım planlarını Türkiye ve Körfez’e yönlendirdiklerini belirtti. Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) geçen yıla kıyasla daha yoğun geçtiğini söyleyen Özdemir, “Geçen sene Trump'ın da başkanlık sürecinden dolayı daha az katılımlı bir Davos olmuştu. Bu yıl ise şu ana kadar yapılmış en kalabalık Davos olduğu söyleniyor. Günümüzün kompleks problemlerinde diyalog çağrısı var” dedi.

İnşaat Grubu Başkanlığı görevini yaklaşık bir yıldır yürüttüğünü belirten Özdemir, küresel ölçekte altyapı ihtiyaçlarının farklılık gösterdiğine dikkat çekti.

“Dünyanın bir tarafında altyapı çok eskidi, bir tarafındaysa yeni altyapı ihtiyacı var. Afrika örneğinde yol yok, enerji yok. Bu tablo, grubumuzun faaliyetlerini ciddi biçimde hareketlendirdi” diyen Özdemir, altyapının doğrudan insan hayatına dokunduğunu vurguladı: “İnsana dokunmasından dolayı ismimizi değiştirdik, yeni yaşam alanları ve altyapı grubu dedik. Bu yıl hem yeni ismimizi hem de yeni üye katılımlarını duyuracağız."

Özdemir, altyapı yatırımları içinde veri merkezlerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti: "En önemli konulardan biri data center'lar. Bu alanda çok yoğun çalışıyoruz. Bize data center yapmamız yönünde ciddi sayıda teklif geliyor. Biz sadece inşa etmek değil, işletmeci tarafında da yer almak istiyoruz."

"TÜRKİYE'DE DATA CENTER YAPABİLECEĞİMİZ ARAZİLERİMİZ VAR"

Türkiye’de bu yatırımlar için elverişli arazilere sahip olduklarını söyleyen Özdemir, "Türkiye'de data center yapabileceğimiz arazilerimiz var. Bu nedenle Türkiye ve Körfez ülkelerinde veri merkezi yatırımlarını değerlendiriyoruz" dedi.

Özdemir, Davos kapsamında Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaret bağlantılarını konu alan Orta Koridor başlığının da gündemde olduğunu söyledi. Özdemir, “Orta Koridor konuşuluyor ve bu hat Türkiye’den geçiyor. Bu başlıkta bir panele katılacağım. Azerbaycan, Ermenistan ve Sırbistan Cumhurbaşkanları da panelde yer alacak. Burada bir tür ticari diplomasi yürütülecek" ifadelerini kullandı.