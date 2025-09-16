Ne yapacak bu çocuklar: Yüzde 25 zam yaptılar!

Yeni eğitim-öğretim yılına adım atan öğrenciler, okul kantinlerinde beklenmedik fiyatlarla karşılaştı. En ucuz seçenek olan poğaça 25 liradan satılırken, tost ve ayran gibi ürünlerde de geçtiğimiz yıla göre belirgin zamlar dikkat çekti.

YÜZDE 25 ZAM YAPTILAR!

Star Haber'de yer alan habere göre, kantinlerdeki fiyat artışları yüzde 20-25 arasında değişiyor. Kantinlerde geçen yıla göre fiyatlar belirgin şekilde arttı. Kaşarlı tost 70 liradan 85 liraya çıkarken, simit ve poğaça 20 liradan 25 liraya, ayran ise 15 liradan 20 liraya yükseldi.

TABLDOT YEMEKLER LÜKS HALE GELDİ

Bazı okullarda öğrenciler için tabldot yemek seçeneği sunulsa da en uygun menünün fiyatı 190 liradan başlıyor. Bir öğrencinin ay boyunca beslenmesi 3 bin 800 lirayı bulurken, bu durum aile bütçeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Devlet okullarında fiyatlar belirli bir standartta olsa da özel okullarda durum farklı.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların kendi fiyatlarını kendilerinin belirlediğini ifade ederek, “Bizim esnaf odamıza bağlı kantinler belirlenen tarifeye uymak zorunda. Farklı fiyat uygulayanlar ise bize şikâyet edilmeli” ifadelerini kullandı.

AİLELER ZORLANIYOR

Okullarda kantin fiyatlarındaki artış, öğrencilerin beslenme tercihlerini ve ailelerin ekonomik yükünü doğrudan etkileyen bir sorun olarak öne çıkıyor. Bazı veliler çocuklarına evden yiyecek hazırlarken, bazıları da fiyatların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.