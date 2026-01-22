Motorin zamdan sonra ne kadar oldu?

Motorin zamdan sonra ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından sürücüler güncel fiyatları araştırıyor. İşte 22 Ocak 2026'ya ait güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol piyasasındaki istikrarsızlık ve döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler, akaryakıt etiketlerine zam olarak dönmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı peş peşe gelen fiyat artışlarıyla kapatan akaryakıt sektöründe, bu hafta da zam haberleri gelmeye devam etti.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına dün zam geldi. Pompa fiyatlarına gece yarısı yansıyan zam, litre başına 1 Türk Lirası oldu.

Öte yandan, benzin ve otogaz (LPG) gruplarında şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri, motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

2023/09/12/benzin-motorin.jpg

İran’daki protestolar ve ABD’den gelen açıklamalar petrol piyasasında hareketlilik yaratırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 17 Ocak gece yarısından itibaren benzine indirim uygulanmıştı.

Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 95 kuruş düşerken, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmamıştı.

Ancak bu zam haberi ile motorinde de tabela değişmiş oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2021/10/26/benzin.jpg

22 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değiştiİstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 55.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

Motorin litre fiyatı: 56.95 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

Motorin litre fiyatı: 57.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

