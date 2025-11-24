Motorin alacaklar! Durun bekleyin!

Akaryakıta tabela yine değişiyor. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı. Ancak uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi bu kez tersine çevirdi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. En son motorine gelen 2 liraya yakın zammın ardından bu kez indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin grubunda indirim haberi geldi.

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

SALI GÜNÜ TABELA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR!

Piyasalardaki bu hareketliliğin pompaya yansımasıyla birlikte, motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Yetkililer, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 44 kuruşluk bir indirim beklendiğini duyurdu.

Zam sonrası 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL