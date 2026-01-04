Milyonların kaderi yarın saat 10:00'da belli olacak

Milyonların kaderi yarın saat 10:00'da belli olacak
Yayınlanma:
Milyonların gözünün üzerinde olduğu 2025 yılının son enflasyon verisi ortaya çıkacak. Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon farkı belli olurken, Ocak ayı kira artış oranı da ortaya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın (05 Ocak 2026) saat 10.00'da 2025 yılının son enflasyon verisini açıklayacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ BURADA

Aralık ayına ait veri ile birlikte milyonlarca kişinin alacağı zam ve ödeyeceği kira oranları da ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmenin yanı sıra enflasyon farkı da alacak. TÜİK verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına yapılacak enflasyon farkını bekliyor.

TÜİK'in Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 11,2 arttı. Şimdiye kadar oluşan enflasyon farkı şöyle:

5 Aylık Enflasyon: %11,2

Temmuz 2025 Zammı: %5,0

Oluşan Fark: Yaklaşık %6,2

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLACAK

Yine yarın Ocak ayı kira artış oranı da enflasyon verisi ile birlikte ortaya çıkmış olacak. Aralık ayında kira artış oranı 35,9 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu yarın 12 aylık enflasyon verisini açıklamış olacak. Kasım ayı enflasyonu aylık 0,87 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon 31,07 olmuş 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 seviyesinde gerçekleşmişti.

İTO ENFLASYONU

Öte yandan enflasyonda öncü veri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu iki gün önce belli olmuştu.

İTO’nun paylaştığı yılın son verilerine göre, İstanbul'un aralık ayı enflasyonu %1,23 artarken, yıllık %37,68 oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

