Milyonların gözü Ankara'da! Emekli aylıkları için kritik toplantı bugün!

Milyonlarca emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından açlık sınırının çok altında kalan aylıklarla hayatta kalmaya çalışırken; ekonomi yönetimi "kök maaş" sorununu çözmek için bugün masaya oturuyor.

18 bin 939 liranın altında kalan milyonlarca emekli için "sosyal destek" formülü aranırken, nihai karar yine bütçe dengelerine ve Meclis koridorlarına emanet.

GÖZLER ANKARA'DA

Ekonomi kurmayları, milyonlarca emeklinin kaderini belirleyecek kritik toplantı için bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AKP Grup Başkanı Abdullah Güler katılıyor.

Toplantının ana gündem maddesi, enflasyon zammına rağmen en düşük emekli aylığı sınırının altında kalan "kök maaş" mağdurları için yapılacak yasal düzenleme.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre memur emeklileri %18,60 oranında zam alırken; SGK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran %12,19’da kaldı. Bu tabloya göre;

Mevcut 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, sadece enflasyon farkıyla 18.939 TL'ye yükseliyor.

Ancak asıl sorun "kök maaşı" çok düşük olan emeklilerde. Bu kişilerin maaşına %12,19 zam yapılsa dahi, rakam 18.939 TL'lik taban seviyesine ulaşamıyor.

Kök maaşı düşük kalan milyonlarca emeklinin de 18.939 TL alabilmesi için hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapması şart.

CEVDET YILMAZ TOPU MECLİS'E ATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin prime dayalı değil, bir "sosyal destek" yaklaşımı olduğunu vurguladı. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını iddia eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik."

Yılmaz, AKP grup toplantısı öncesinde yaptığı ek açıklamada ise hükümet ve Meclis'in bu konuda birlikte çalıştığını belirterek topu yine TBMM’nin takdirine attı.