En düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: 2 üzücü haberi birden verdi

TÜİK'in enflasyonunun belli olmasının ardındna emekliye yapılacak zam belli olurken her zam döneminde olduğu gibi kök maaş alan emeklinin alacağı tutar muallakta kaldı. Kök maaşta artışı belirleyecek Meclis görüşmesi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın artış için AKP Grubu'nun çalışma yaptığını duyurması heyacan yaratırken kara haber hızla geldi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'da konuşulan iki rakamı açıkladı. Emeklinin yüzünü güldürmeyecek zam kulisi belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YAPILACAK AÇIKLADI

Bakan Işıkhan'ın en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik çalışmayı duyurması emeklileri heyecanlandırdı. Işıkhan'ın açıklaması "Artış oranı enflasyonla sınırlı mı kalacak? Refah payı mı eklenecek?" sorularıyla umut ışığı yakarken gerçeği İsa Karakaş duyurdu.

TGRT yayınında Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşan Karakaş, Işıkhan'ın duyurduğu çalışmaya ilişkin toplantılarda iki seçeneğin öne çıktığını söyledi.

En düşük emekli maaşının yüzde 12,19’luk enflasyon oranında artırılmasının ilk seçenek olduğunu ifade eden Karakaş, kök maaş için psikolojik sınır olarak görülen 20 bin TL'nin de masada olduğunu söyledi.

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı

2 ÜZÜCÜ HABERİ BİRDEN VERDİ

Karakaş'ın aktardığı rakamlar açlık sınırının yine çok altında kalırken iki üzücü haberi birden verdi. Karakaş, enflasyon oranında zammın daha önde olduğunu vurgularken 20 bin liralık zammın uzak ihtimal olduğunu söyledi.

Böylece; seyyanen zam beklentisinden daha da uzaklaşan emeklinin hem açlık sınırının hem de psikolojik sınırın altında kalacak zamla geçinmeye çalışacağı belli oldu.