Michelin yıldızlı restorana bakanlıktan milyonluk ceza

Michelin yıldızlı restorana bakanlıktan milyonluk ceza
Yayınlanma:
Dünyanın en prestijli gastronomi ödülü 'Michelin Yıldızı' sahibi olan ve Türkiye’de bu ödülü iki kez kazanan tek restoran olan Fatih Tutak’ın TURK restoranı hakkında Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Resmi Gazete’deki düzenleme sonrası 'kuver' ve 'zorunlu bahşiş' uygulamaları yasaklanırken, tutulan tadım menüsüne 1500 TL zam yaptığı belirlenen Tutak’a 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte restoranlarda uygulanan “kuver” ve “zorunlu bahşiş” ücretleri yasaklanmış, kurala uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Yasak kararının ardından Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en prestijli restoranları arasında gösterilen Fatih Tutak'ın işlettiği TURK hakkında denetim başlattı.

Michelin Rehberi tarafından iki kez ödüllendirilen tek Türk şef olan Fatih Tutak, 15 bin TL olan tadım menüsünü Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesinin ardından 16 bin 500 TL'ye yükseltmişti.

Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...

“SERVİS ÜCRETİ KALDIRILDI, FARK ÇALIŞANLARA ÖDENDİ”

Bu kapsamda masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğu aktarılan açıklamada, "servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin lira artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 liraya hizmet verilirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına, fiyatların 16 bin 500 lira olarak güncellendiği, aradaki farkın çalışanlara ödendiği" yanıtının alındığını ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerini denetliyor

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Servis ücretini fiyatlara eklemek suretiyle "haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren" işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmasına rağmen, "anılan ücretin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığının aşikar olduğu" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, ayrıca alkollü içecek menüsünde "TL" ibaresi ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık tespit edildiği ve Bakanlıkça idari işlem uygulandığı belirtilerek, "şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver ve benzeri herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanun'un amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Ekonomi
"En hızlı büyüyen 100 şirket" listesindeydi! 100 milyon sermayeli et kralı iflas etti
"En hızlı büyüyen 100 şirket" listesindeydi! 100 milyon sermayeli et kralı iflas etti
Kredi çekecekler dikkat! Şans oyunu ödemeleri kredi notunu düşürecek
Kredi çekecekler dikkat! Şans oyunu ödemeleri kredi notunu düşürecek