Michelin yıldızlı restorana bakanlıktan milyonluk ceza

30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte restoranlarda uygulanan “kuver” ve “zorunlu bahşiş” ücretleri yasaklanmış, kurala uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Yasak kararının ardından Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en prestijli restoranları arasında gösterilen Fatih Tutak'ın işlettiği TURK hakkında denetim başlattı.

Michelin Rehberi tarafından iki kez ödüllendirilen tek Türk şef olan Fatih Tutak, 15 bin TL olan tadım menüsünü Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesinin ardından 16 bin 500 TL'ye yükseltmişti.

“SERVİS ÜCRETİ KALDIRILDI, FARK ÇALIŞANLARA ÖDENDİ”

Bu kapsamda masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğu aktarılan açıklamada, "servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin lira artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 liraya hizmet verilirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına, fiyatların 16 bin 500 lira olarak güncellendiği, aradaki farkın çalışanlara ödendiği" yanıtının alındığını ifade edildi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Servis ücretini fiyatlara eklemek suretiyle "haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren" işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmasına rağmen, "anılan ücretin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığının aşikar olduğu" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, ayrıca alkollü içecek menüsünde "TL" ibaresi ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık tespit edildiği ve Bakanlıkça idari işlem uygulandığı belirtilerek, "şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver ve benzeri herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanun'un amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

