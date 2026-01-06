Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini yayımladı.

ENFLASYONUN ALTINDAKİ GERÇEK: ARALIKTA HIZLANDI

Kasım ayında yüzde 1,49 olarak kaydedilen mevsimsellikten arındırılmış genel TÜFE artışı, aralık ayında yüzde 1,67’ye yükseldi. Enflasyonun katılaştığını gösteren çekirdek TÜFE ise aralık ayında yüzde 2,06 artış gösterdi.

Enflasyon bu kez de konut fiyatında vurdu

Kasım ayındaki yüzde 2,08’lik seviyesine yakın seyreden çekirdek enflasyon, fiyat artış baskısının ekonomi genelinde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha tescilledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ YANGIN SÖNMÜYOR

Halkın bütçesini en çok sarsan kalemlerin başında gelen hizmet grubunda artışlar durdurulamıyor. Hizmet grubundaki fiyat artışı yüzde 2,92 ile genel ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.

İş dünyası enflasyon için ne dedi?

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kiraya kadar geniş bir alanı kapsayan hizmet sektöründeki bu yüksek oran, enflasyonun sadece gıda kaynaklı olmadığını, yapısal bir soruna dönüştüğünü gösteriyor.

GIDA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Gıda tarafında ise tablo karışık ama halk için yine ağır. Kasım ayında yüzde 2,36 gerileme gösteren işlenmemiş gıda fiyatları, aralık ayında ibreyi yukarı çevirerek yüzde 1,76 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre taze meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 1,23’lük bir düşüş iddia edilse de, işlenmemiş gıda grubundaki genel yükseliş çarşı ve pazardaki pahalılığın sürdüğünü kanıtladı.