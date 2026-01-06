Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon açıklandı

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
TÜİK, Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyonu açıkladı. Buna göre TÜFE, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini yayımladı.

ENFLASYONUN ALTINDAKİ GERÇEK: ARALIKTA HIZLANDI

Kasım ayında yüzde 1,49 olarak kaydedilen mevsimsellikten arındırılmış genel TÜFE artışı, aralık ayında yüzde 1,67’ye yükseldi. Enflasyonun katılaştığını gösteren çekirdek TÜFE ise aralık ayında yüzde 2,06 artış gösterdi.

Enflasyon bu kez de konut fiyatında vurduEnflasyon bu kez de konut fiyatında vurdu

Kasım ayındaki yüzde 2,08’lik seviyesine yakın seyreden çekirdek enflasyon, fiyat artış baskısının ekonomi genelinde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha tescilledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ YANGIN SÖNMÜYOR

Halkın bütçesini en çok sarsan kalemlerin başında gelen hizmet grubunda artışlar durdurulamıyor. Hizmet grubundaki fiyat artışı yüzde 2,92 ile genel ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.

İş dünyası enflasyon için ne dedi?İş dünyası enflasyon için ne dedi?

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kiraya kadar geniş bir alanı kapsayan hizmet sektöründeki bu yüksek oran, enflasyonun sadece gıda kaynaklı olmadığını, yapısal bir soruna dönüştüğünü gösteriyor.

GIDA FİYATLARI CEP YAKIYOR

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

Gıda tarafında ise tablo karışık ama halk için yine ağır. Kasım ayında yüzde 2,36 gerileme gösteren işlenmemiş gıda fiyatları, aralık ayında ibreyi yukarı çevirerek yüzde 1,76 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre taze meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 1,23’lük bir düşüş iddia edilse de, işlenmemiş gıda grubundaki genel yükseliş çarşı ve pazardaki pahalılığın sürdüğünü kanıtladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Ekonomi
Öğrencilere burs desteği arttı: 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı
Öğrencilere burs desteği arttı: 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı
Kayısıdan gelen servet: 303 milyon 584 bin dolar kazandırdı!
Kayısıdan gelen servet: 303 milyon 584 bin dolar kazandırdı!
TL'de reel değer kaybı 5 ayın dibini gördü!
TL'de reel değer kaybı 5 ayın dibini gördü!