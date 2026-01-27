Metaller değerlenince o hisseler uçtu

Metaller değerlenince o hisseler uçtu
Yapay zekadan enerji dönüşümüne kadar uzanan teknolojik devrim, metal piyasalarında tarihi bir kırılmayı tetikledi. MSCI Metal ve Madencilik Endeksi, 2025 başından bu yana %90 değer kazanarak yarı iletken ve teknoloji devlerini gölgede bırakırken; bakır 13 bin doların, altın ise 5 bin doların üzerindeki yerini sağlamlaştırdı.

Küresel borsalarda madencilik şirketleri, banka ve teknoloji hisselerini açık farkla geride bırakarak portföylerin merkezine yerleşti. Artan metal talebi ve arz tarafındaki yapısal sıkışma, uzmanlara göre sektörde yeni bir “süper döngü” beklentisini zirveye taşıdı.

METALLERDE REKOR SERİSİ

Yılbaşından bu yana özellikle endüstriyel metallerde yaşanan sıçrama, jeopolitik gerilimler ve dijital dönüşüm talebiyle destekleniyor:

Metal Türü2026 Yılbaşı DeğişimiGüncel Seviye / Durum
Bakır (LME)+%5,013.155 $/Ton
Kalay+%28,0Sert Yükseliş
Nikel+%11,7Son Yılların Zirvesi
Alüminyum+%6,0Güçlü Seyir
AltınZirvede5.000 $ Üzeri

TEKNOLOJİ TEMASINA 'MADEN' DOPİNGİ

Fon yöneticilerine göre bu yükseliş, kısa vadeli bir emtia rallisinden çok daha derin bir yapısal değişimi işaret ediyor. Robotik, yapay zekâ ve veri merkezleri yatırımları; bakır ve alüminyum gibi metalleri ekonomik döngülere duyarlı varlıklar olmaktan çıkarıp "yapısal büyüme" temalarına dönüştürdü. Bu durum, madencilik hisselerini hem enflasyona karşı bir kalkan hem de teknoloji dünyasına dolaylı bir yatırım aracı haline getiriyor.

BİR MADENİN DOĞUŞU 17 YIL SÜRÜYOR

2023/09/21/yenilebilir-altin-3.jpg

Bloomberg Intelligence verilerine göre, bakır piyasasındaki arz açığı bu yıl daha da derinleşebilir. Sektörün en büyük çıkmazı ise zamanlama:

Keşiften Üretime

Bir madenin keşfedilmesinden üretime geçmesine kadar geçen süre ortalama 17 yıl.

2040 Risk

Mevcut yatırım hızı, 2040 yılına kadar küresel bakır piyasasında ciddi bir kıtlığa yol açabilir.

Stratejik Satın Almalar

Büyük madencilik devleri, yeni kapasite yaratmak yerine bakır odaklı şirketleri satın alarak (M&A) kapasite artırmayı tercih ediyor.

JEOPOLİTİK TETİKLEYİCİ: GRÖNLAND VE FİAT PARA KAÇIŞI

2026/01/22/trumpin-gronlandlilara-kisi-basi-ne-kadar-para-verecegini-acikladi-putini-saskina-cevirecek-3.jpg

Metallerin 2026 yılına bu denli güçlü başlamasında, ABD’nin Grönland’ı kontrol etme girişimlerinden kaynaklanan jeopolitik gerilimler "sıçrama tahtası" görevi gördü. Yatırımcıların merkezi otoritelerce kontrol edilen itibari paralardan (fiat currency) uzaklaşma eğilimi, bakır fiyatlarını Londra'da 13.155 dolara, ABD'de ise pound başına 6 dolara yaklaştırdı.

