Merkez'de rekor bitti: Rezervler geriledi
Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervi, 22 Ağustos haftasında 183 milyon dolar düşüşle 176,3 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta üst üste üçüncü haftasında da artışını sürdürdü ve mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

TCMB haftalık verilerine göre, 22 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 162 milyon dolar artarak 90 milyar 928 milyon dolardan 91 milyar 90 milyon dolara çıktı. Böylece 14 Mart 2025 tarihinde görülen 97 milyar 69 milyon doların ardından en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Altın rezervleri 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 176 milyar 510 milyon dolar olan seviyesinden, 176 milyar 327 milyon dolara gelerek, rekor seviyesinden hafif geriledi.

Bir önceki hafta 70 milyar 11 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 745 milyon dolar artarak 71 milyar 756 milyon dolara geldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

