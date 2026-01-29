Merkez, çekte banka yükümlülüğünü arttırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 31 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tebliğe göre, bankaların her bir çek yaprağı için sorumluluk miktarı %29,2 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" değişikliğiyle, enflasyonist ortam ve ekonomik göstergeler ışığında yasal garanti tutarları yeniden belirlendi.

YENİ BANKA SORUMLULUK TUTARLARI (2026)

Bankalar, süresi içinde ibraz edilen ancak karşılığı tamamen veya kısmen bulunmayan çekler için çek hamiline şu tutarları ödemekle yükümlü olacak:

Durum Eski Tutar (2025) Yeni Tutar (31 Ocak 2026) Her Bir Çek Yaprağı İçin 12.650 TL 16.350 TL Eski Çekler (Geçici Madde 2) 11.120 TL 14.200 TL

DÜZENLEMENİN KRİTİK DETAYLARI

Yürürlük Tarihi: Yeni tutarlar 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önce ibraz edilen çekler için eski tutarlar geçerliliğini koruyacak.

Kısmi Karşılık Durumu: Eğer çekin karşılığı kısmen hesapta varsa, banka bu tutarı 16.350 TL'ye tamamlayacak şekilde ödeme yapacak. Eğer hesapta hiç para yoksa, doğrudan 16.350 TL (çek bedeli bu tutarın altındaysa çek bedeli kadar) ödeme yapılacak.

Eski Basım Çekler: Tebliğden önce bastırılan eski tip çek defterleri için de iyileştirme yapılarak banka sorumluluğu 14.200 TL'ye yükseltildi.

Bankaların bu yükümlülüğü, çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra sona ermeke.