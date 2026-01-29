Merkez, çekte banka yükümlülüğünü arttırdı

Merkez, çekte banka yükümlülüğünü arttırdı
Yayınlanma:
TCMB, ticari hayatta güveni artırmak ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla karşılıksız çeklerde bankaların ödemekle yükümlü olduğu asgari tutarları yukarı yönlü güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 31 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni tebliğe göre, bankaların her bir çek yaprağı için sorumluluk miktarı %29,2 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" değişikliğiyle, enflasyonist ortam ve ekonomik göstergeler ışığında yasal garanti tutarları yeniden belirlendi.

YENİ BANKA SORUMLULUK TUTARLARI (2026)

Bankalar, süresi içinde ibraz edilen ancak karşılığı tamamen veya kısmen bulunmayan çekler için çek hamiline şu tutarları ödemekle yükümlü olacak:

DurumEski Tutar (2025)Yeni Tutar (31 Ocak 2026)
Her Bir Çek Yaprağı İçin12.650 TL16.350 TL
Eski Çekler (Geçici Madde 2)11.120 TL14.200 TL

DÜZENLEMENİN KRİTİK DETAYLARI

Yürürlük Tarihi: Yeni tutarlar 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten önce ibraz edilen çekler için eski tutarlar geçerliliğini koruyacak.

Kısmi Karşılık Durumu: Eğer çekin karşılığı kısmen hesapta varsa, banka bu tutarı 16.350 TL'ye tamamlayacak şekilde ödeme yapacak. Eğer hesapta hiç para yoksa, doğrudan 16.350 TL (çek bedeli bu tutarın altındaysa çek bedeli kadar) ödeme yapılacak.

Eski Basım Çekler: Tebliğden önce bastırılan eski tip çek defterleri için de iyileştirme yapılarak banka sorumluluğu 14.200 TL'ye yükseltildi.

Bankaların bu yükümlülüğü, çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra sona ermeke.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
Gram altın rekorların rekorunu kırdı! Bir gecede 8 bin lirayı aştı
Gram altın rekorların rekorunu kırdı! Bir gecede 8 bin lirayı aştı
Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi
Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi