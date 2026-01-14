Merkez Bankası faiz anketi sonuçlandı

Merkez Bankası faiz anketi sonuçlandı
Yayınlanma:
İdeal Data Haber'in 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde hazırladığı Merkez Bankası faiz anketi sonuçlandı. Anket, Merkez'in politika faizinde indirime gideceği yönündeki beklentiyi ortaya çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Aralık ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan kararla, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Geçtiğimiz yılı faiz indirimi ile kapatan TCMB, 2026 için ilk faiz kararını 22 Ocak'ta yapılacak PPK toplantısında verecek.

Merkez'in toplantıdan çıkacak kararı merakla beklenirken, ekonomi uzmanlarının tahminlerini ortaya koyan anketin sonuçları belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ANKETİ SONUÇLANDI

Anketin sonuçlarına göre; TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi ve faizi %38,00’den %36,50’ye çekmesi bekleniyor.

Ankete katılan 22 ekonomistin 18’i, gösterge faizin 150 baz puan indirileceğini öngörürken; ekonomistlerin ikisi 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirim beklediğini söyledi. Bir ekonomist de Merkez'in mevcut faizi koruyacağını düşünüyor.

Enflasyon sonrası ekonomistler faize işaret etti! Sıra Merkez'de mi?Enflasyon sonrası ekonomistler faize işaret etti! Sıra Merkez'de mi?

Faiz koridoruna ilişkin beklentilerde ise, Merkez'in %36,50 seviyesinde bulunan borç alma faizini %35,00’e, %41,00 seviyesinde bulunan borç verme faizini ise %39,50’ye indireceği öngörüsü hakim oldu.

merkez-bankasi-faiz-anketi-sonuclandi-2.jpg

YIL SONU TAHMİNLERİ DE AÇIKLANDI

Ankete katılan 16 ekonomistin tahminlerine göre; 2026 yıl sonu politika faizi için medyan beklenti %28,50 seviyesinde oluştu. Beklentiler %27,50 ile %30,00 aralığında dağılım gösterdi.

Merkez Bankası, en son 11 Aralık 2025 tarihli PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %39,5’ten %38,0’e, gecelik vadede borç verme faiz oranını %42,5’ten %41,0’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %38,0’den %36,5’e indirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Ekonomi
Emekli nöbetinden iktidara mesaj geldi
Emekli nöbetinden iktidara mesaj geldi
Kakao fiyatları eriyor! Piyasada neler oluyor?
Kakao fiyatları eriyor! Piyasada neler oluyor?