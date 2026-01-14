Merkez Bankası faiz anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Aralık ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan kararla, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Geçtiğimiz yılı faiz indirimi ile kapatan TCMB, 2026 için ilk faiz kararını 22 Ocak'ta yapılacak PPK toplantısında verecek.

Merkez'in toplantıdan çıkacak kararı merakla beklenirken, ekonomi uzmanlarının tahminlerini ortaya koyan anketin sonuçları belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ANKETİ SONUÇLANDI

Anketin sonuçlarına göre; TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi ve faizi %38,00’den %36,50’ye çekmesi bekleniyor.

Ankete katılan 22 ekonomistin 18’i, gösterge faizin 150 baz puan indirileceğini öngörürken; ekonomistlerin ikisi 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirim beklediğini söyledi. Bir ekonomist de Merkez'in mevcut faizi koruyacağını düşünüyor.

Faiz koridoruna ilişkin beklentilerde ise, Merkez'in %36,50 seviyesinde bulunan borç alma faizini %35,00’e, %41,00 seviyesinde bulunan borç verme faizini ise %39,50’ye indireceği öngörüsü hakim oldu.

YIL SONU TAHMİNLERİ DE AÇIKLANDI

Ankete katılan 16 ekonomistin tahminlerine göre; 2026 yıl sonu politika faizi için medyan beklenti %28,50 seviyesinde oluştu. Beklentiler %27,50 ile %30,00 aralığında dağılım gösterdi.

Merkez Bankası, en son 11 Aralık 2025 tarihli PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %39,5’ten %38,0’e, gecelik vadede borç verme faiz oranını %42,5’ten %41,0’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %38,0’den %36,5’e indirmişti.