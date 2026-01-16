Merkez Bankası anketi sonuçlandı: Dolar, faiz, enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası’nın Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, döviz kurundaki yükseliş beklentisi psikolojik sınır olan 50 TL barajını kalıcı olarak yıktı.

DOLAR TAHMİNİ ŞOK EDİCİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL olarak gerçekleşirken, 12 ay sonrası için bu rakam 51,89 TL seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası, piyasanın 2026 yılına dair enflasyon ve kur beklentilerini içeren yılın ilk anketine reel sektör ve finansal sektörden toplam 72 katılımcı yanıt verdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Anket sonuçlarında enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşme dikkat çekiyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 23,23 olurken, 12 ay sonrası için bu oran yüzde 22,20 seviyesine çekildi. 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94’lük bir öngörü mevcut.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Faiz cephesinde ise Merkez Bankası’nın Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 36,50 seviyesinde belirlemesi bekleniyor.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki gecelik faiz beklentisi ise yüzde 38,13’ten yüzde 36,43’e gerilemiş durumda. Bu durum, piyasanın faizlerde çok sert bir indirim beklemediğini, ancak mevcut sıkı duruşun da bir miktar gevşemeye başladığını gösteriyor.

Büyüme beklentisi ise hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl için yüzde 3,9 ve yüzde 4,3 gibi "ılımlı" ama halkın refahını artırmaktan uzak seviyelerde çakılı kaldı.