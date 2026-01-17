Memurların giyecek yardımı belli oldu: 2026'da 'Çifte Yöntem' uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 2026 yılı giyecek yardımı uygulamasına ilişkin usul ve esasları yeni bir genelgeyle duyurdu. Genelgenin, uygulamada yaşanan tereddütlerin ve farklı yorumların giderilmesini amaçladığı belirtildi.

Yayımlanan düzenlemeye göre, 2026 yılında giyecek yardımı iki farklı yöntemle uygulanacak. Bazı kadro ve hizmet sınıflarındaki personele kıyafet aynî olarak verilmeye devam edilirken, bazı memurlara ise giyecek yardımı nakit olarak ödenecek.

AYNİ VE NAKDİ YARDIM AYRIMI

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın haberine göre; Genelgeye göre; özellikle sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel ile bazı teknik unvanlara sahip memurlar için giyecek yardımı aynî olarak sürdürülecek. Bu kapsamda kurumların yapacağı alımlarda uyulması gereken azami birim fiyatlar Bakanlık tarafından belirlendi. Kurumlar, belirlenen tavan fiyatların üzerinde harcama yapamayacak.

Aynî yardım kapsamında olmayan personel için ise giyecek yardımı, maaşlara nakdî olarak yansıtılacak. Ödemeler bordrolarda “Sosyal Haklar” kalemi altında gösterilecek.

ÖRNEK ÖDEME TUTARLARI

Genelgede yer alan örnek hesaplamalara göre bazı kadrolar için öngörülen nakdî giyecek yardımı tutarları şöyle:

Şoför kadrosu: 1.995,85 TL Yardımcı hizmetler sınıfı: 1.458,47 TL

Bu tutarların, ilgili kadrolar için belirlenen giyecek kalemlerinin toplam bedeline göre hesaplandığı belirtildi.

KULLANIM SÜRESİ VURGUSU

Genelgede, giyecek yardımlarının kullanım süreleri de açıkça düzenlendi. Buna göre, belirlenen kullanım süresi dolmadan aynı giyecek için yeniden aynî ya da nakdî yardım yapılmayacak. Örneğin, bazı giyecekler için 2 yıl, bazıları için ise 3 yıl kullanım süresi öngörülüyor.

VERGİ KESİNTİSİ UYGULANACAK

Nakdî olarak yapılacak giyecek yardımı ödemelerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılacağı bildirildi. Bu nedenle personele ödenecek net tutarın, brüt tutardan daha düşük olacağı belirtildi.

YAŞ HADDİ VE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Öte yandan, memuriyetin sona ermesine ilişkin yaş haddine yönelik mevcut düzenlemelere de dikkat çekildi. Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar için genel yaş haddinin 65 olduğu, ancak bazı unvan ve kurumlar için farklı yaş sınırlarının uygulanabildiği belirtildi. Yaş haddine bağlı emeklilik işlemlerinde bu sınırların esas alındığı kaydedildi.