Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Ne kadar yatacak?
2026’nın ilk 6 ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Memur emeklileri, maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldığı için, zam oranının 5 Ocak Pazartesi günü açıklanması sonrasında ocak maaşlarını eski tutar üzerinden aldı. Bu durum, memur emeklilerinin maaş zam farklarının ne zaman hesaplara geçeceği sorusunu gündeme getirdi.

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 maaş zammı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, ocak ayı itibarıyla uygulanacak zam oranı %18,6 olarak netleşti.

Zamlı maaşlarını 15’inde alacak memurlara ayrıca 1–15 Aralık dönemine ait 14 günlük maaş farkı da ödendi.

Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldıkları için, zam oranının 5 Ocak Pazartesi günü açıklanmasının ardından ocak maaşlarını eski tutar üzerinden çekmiş oldu. Bu gelişmenin ardından gözler, memur emeklilerinin maaş zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağına çevrildi.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük memur maaşı 52.617 TL'den 60.896 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27.889 TL'ye yükseldi.

Yapılan artışla birlikte kamu personelinin maaş skalası yeniden güncellendi. 2026 zammı sonrası bazı meslek gruplarında maaşlar yaklaşık olarak şu seviyelere ulaştı:

Uzman doktor: 149.577 TL

Avukat: 87.189 TL

Polis memuru: 80.847 TL

Uzman öğretmen: 80.370 TL

Hemşire: 73.246 TL

Öğretmen: 72.519 TL

Memur emeklileri için ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre ise şu şekilde gerçekleşti:

1 - 3: Ayın 1'i

4 - 6: Ayın 2'si

7 - 9 Ayın 3'ü

0: Ayın 4'ü

Memur emeklilerinin zam farklarına ilişkin ödemelerin ise ocak ayının son haftasında (26–31 Ocak 2026) hesaplara geçmesi bekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE KADAR YATACAK?

En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini kabul etti. Düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmasa da, SSK ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını 17 Ocak itibarıyla almaya başladı.

SSK emeklileri maaşlarını ayın 17-26’sı arasında alırken, Bağkur emeklilerinin ödemeleri ayın 25-28’i arasında hesaplarına yatırılıyor. Fark ödemelerinin ise önceki dönemlerde olduğu gibi takip eden ay içinde yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

