Mehmet Şimşek kiralara nasıl müdahale edeceklerini açıkladı: Yatırım turunda anlattı
Barınma maliyetleri her geçen gün artarken Mehmet Şimşek kiralara nasıl müdahale edeceklerini açıkladı. Yatırım turunda toplamı 58 trilyon doları aşan 500’ün üzerindeki yatırımcıya sunum yapan Şimşek, enflasyon hedefinden gıda risklerine, konut arzından OVP hedeflerine kadar her şeyi anlattı.

Vatandaşın karşılamakta en çok zorlandığı kalemlerin başında gelen barınma giderleri İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin genel sorunu oldu. Kira artışları fahiş artışlarla gündeme gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Bakan Şimşek, artan kiralara karşı çözümünü uluslararası yatırımcılarla görüştüğü Londra'da açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK KİRALARA NASIL MÜDAHALE EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Londra temasları kapsamında 20 ayrı toplantı gerçekleştiren Mehmet Şimşek'in, toplam fon büyüklüğü 58 trilyon doları aşan kuruluşları temsil eden 500’ün üzerinde yatırımcıyla bir araya geldiği bildirildi.

mehmet-simsek-kiralara-nasil-mudahale-edeceklerini-acikladi-yatirim-turunda-anlatti-3.jpg

Şimşek'in yatırımcılara yönelik sunumunda, 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 13 ila 19 bandında gerçekleşmesinin öngörüldüğü açıklanırken fahiş artışlarla gündemden düşmeyen konut piyasasına ilişkin değerlendirmeler de sunumda yer aldı.

mehmet-simsek-kiralara-nasil-mudahale-edeceklerini-acikladi-yatirim-turunda-anlatti-4.jpg

Deprem bölgesinde tamamlanan ve inşası süren konutlar, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm yatırımlarıyla arzı artırarak kira enflasyonunu sınırlandırmayı beklediklerini ifade eden Şimşek, kiraların büyük oranda konut fiyatlarını yakaladığına dikkat çekti.

AKP'li vekil emekli maaşındaki krizi çözdü: Vatandaşın ömrü uzayınca maaşlar düşmüşAKP'li vekil emekli maaşındaki krizi çözdü: Vatandaşın ömrü uzayınca maaşlar düşmüş

YATIRIM TURUNDA ANLATTI

Eğitim enflasyonunun ise özel okul ücretlerinde uygulanacak kural bazlı fiyatlama yöntemiyle kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

mehmet-simsek-kiralara-nasil-mudahale-edeceklerini-acikladi-yatirim-turunda-anlatti-2.jpg

Tarım sektöründe 2026 yılı için don ve kuraklık riskinin düşük seyretmesinin, gıda fiyatları üzerinde olumlu bir görünüm oluşturabileceği değerlendirildi. Gıda enflasyonundaki yavaşlamaya katkı sağlaması amacıyla havza bazlı üretim modelinin ve tarım işletmelerinin ölçeğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

mehmet-simsek-kiralara-nasil-mudahale-edeceklerini-acikladi-yatirim-turunda-anlatti-5.jpg

Ekonomik büyümenin ılımlı bir seyir izlediği vurgulanırken, 2026 yılı büyüme oranının Orta Vadeli Program (OVP) hedefiyle uyumlu şekilde yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

