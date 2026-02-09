Maydonoz Döner satışa çıktı! TMSF istediği tutarı açıkladı

Yayınlanma:
Maydonoz Döner resmen satışa çıktı! TMSF kayyum olarak atandığı şirketin satışında istediği tutarı açıkladı. İhale detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMSF, kayyım olarak yönettiği Maydonoz Döner ve My Fried Chicken'ın da aralarında olduğu beş şirkete ait mal, hak ve varlıklar ile franchise zincirlerini kapsayan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. Yapılacak ihale için takvim ve şartlar netleşti.

MAYDONOZ DÖNER SATIŞA ÇIKTI!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi.

AKP sat sat doymadı: Özelleştirmede rekor kırıldıAKP sat sat doymadı: Özelleştirmede rekor kırıldı

Satış işleminin 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

maydonoz-doner-satisa-cikti-tmsf-istedigi-tutari-acikladi-3.jpg

Satış kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları da dahil edildi.

TMSF İSTEDİĞİ TUTARI AÇIKLADI

Maydonoz Döner ve My Fried Chicken'ın satışında ticari ve iktisadi bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminatın; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edileceği belirtildi.

maydonoz-doner-satisa-cikti-tmsf-istedigi-tutari-acikladi-2.jpg

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak duyurulurken, ihalenin 1 Nisan 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacağı kaydedildi. Sürecin, kapalı zarfta alınan mali tekliflerin açılmasının ardından oluşturulacak kısa listeyle devam edeceği, son aşamada ise açık artırma yönteminin uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

