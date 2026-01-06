Mali sıkıntıdaki şirketleri faize bağlamıştı: Q Yatırım soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması yeni bir aşamaya geçti.

Bankacılık kanunlarını hiçe sayarak yasa dışı faaliyet yürüttüğü iddia edilen Q Yatırım Bankası’na düzenlenen operasyonun ardından, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

BANKACILIK LİSANSIYLA YÜKSEK FAİZ TUZAĞI

Başsavcılık tarafından yapılan incelemeler, banka yetkililerinin yasal sınırları nasıl aştığını gözler önüne serdi. İddialara göre banka yönetimi, Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yetkilerinin dışına çıkarak, ekonomik darboğazla boğuşan firmalara borç para verdi.

Ancak bu paraların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen resmi faiz oranlarının çok üzerinde, adeta "tefecilik" yöntemleriyle kullandırıldığı saptandı.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı finansal trafiği kanıtlayan çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu.

Q Yatırım Bankası soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i, "tefecilik" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı ancak haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.