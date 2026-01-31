Kredi kartlarına limit ve süre sınırı ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kararı doğrultusunda, kredi kartı limitleri 15 Şubat 2026’ya kadar yeniden yapılandırılacak.

Bu düzenleme, özellikle yüksek limitli kart sahiplerini hedef alıyor. Bankalar, müşterilerinin toplam limitlerini ve harcama alışkanlıklarını inceleyerek zorunlu düşüşleri uygulayacak.

KİMİN LİMİTİ NE KADAR DÜŞECEK?

Limit düşüşleri, kart hamilinin toplam limit tutarına göre kademeli olarak yapılacak:

Son tarih belli oldu: Kredi kartı limitleri için yeni şart

400 bin - 750 bin TL arası limitler: Geçmiş dönemdeki en düşük kullanılabilir limitin yüzde 50’si kadar azaltılacak.

750 bin TL üzeri limitler: En düşük kullanılabilir limit baz alınarak yüzde 80 oranında budanacak.

Hesaplama yapılırken yurttaşın son bir yıl içindeki harcama trafiği dikkate alınacak. Eğer mevcut kullanılabilir limit, hesaplanan düşüş miktarının altındaysa, işlem güncel limit üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖRNEK HESAPLAMA: LİMİT NASIL ERİYECEK?

Düzenlemenin etkisini bir örnekle açıklamak gerekirse: 600 bin TL kredi kartı limiti olan bir yurttaş, son bir yıl içinde kartının en fazla 400 bin TL’sini kullandıysa (yani en düşük kullanılabilir limiti 200 bin TL kaldıysa); kalan bu 200 bin TL’nin yarısı olan 100 bin TL, toplam limitten düşülecek. Böylece kişinin yeni kart limiti 500 bin TL’ye inecek.

ASIL HEDEF 2027: GELİRLE UYUM ŞARTI

BDDK'nın bu hamlesi sadece bir başlangıç. Kurul, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm kart hamillerinin limitlerinin, belgelerle ispatlanmış aylık veya yıllık ortalama gelirleriyle tam uyumlu hale getirilmesini şart koştu.

Bu da önümüzdeki dönemde geliri düşük ama limiti yüksek olan milyonlarca yurttaş için yeni limit düşüşlerinin yolda olduğunu gösteriyor.