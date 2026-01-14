Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren karar: Yarın sabah başlıyor! Limitler sil baştan değişti

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren temassız ödeme limitlerinde beklenen artış gerçekleşti. Enflasyon ve piyasa koşulları gereği alışverişlerde pratiklik sağlayan temassız işlem limitleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararıyla yeniden düzenlendi. Cüzdanında kredi kartı veya banka kartı taşıyan herkesi ilgilendiren bu değişiklik, 15 Ocak (Yarın) itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor.

ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Alışverişlerde kasada zaman kazanmak ve hijyenik ödeme yapmak amacıyla sıkça tercih edilen temassız ödemelerde, şifre girme zorunluluğu bulunan alt sınır yükseltildi. BDDK tarafından tüm bankalara iletilen resmi yazıya göre; kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan temas gerektirmeyen ödemelerde şifresiz işlem limiti 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda, yarından itibaren market, mağaza, benzinlik ve diğer tüm harcama noktalarında 2.500 TL'ye kadar olan ödemelerinizi şifre girmeden, sadece kartınızı POS cihazına yaklaştırarak saniyeler içinde tamamlayabileceksiniz.

BDDK BANKALARA RESMİ YAZIYI GÖNDERDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre BDDK, bankalara gönderdiği bilgilendirme yazısında mevcut ekonomik koşulları ve ödeme sistemlerindeki akışı göz önünde bulundurdu. Yazıda, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenerek 1.500 TL seviyesine çekildiği hatırlatıldı.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürenin ardından, piyasadaki fiyat artışları ve nakit kullanımının azalmasıyla birlikte limitin güncellenmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni tutarın 15 Ocak itibarıyla aktif hale getirileceği bankalara tebliğ edildi.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ: MOBİL ÖDEMELER DE DAHİL

Yeni düzenleme sadece fiziksel plastik kartları kapsamıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan mobil ödeme sistemleri de bu limit artışından nasibini aldı. Buna göre;

Fiziksel Kredi Kartları,

Banka Kartları (Debit Kartlar),

NFC özellikli cep telefonları ile yapılan mobil ödemeler,

Akıllı saatler üzerinden yapılan ödemeler,

15 Ocak'tan itibaren 2.500 TL'lik yeni şifresiz işlem limitine tabi olacak. Bu tutarın üzerindeki harcamalarda ise kullanıcıların güvenlik prosedürü gereği kart şifrelerini girmeleri gerekecek.

AVRUPA VE DÜNYADA DURUM NE?

Türkiye'deki bu limit artışı, dünya genelindeki uygulamalarla da paralellik gösteriyor. Temassız ödeme kolaylığı global ölçekte standartlaşmaya başlasa da limitler ülkelerin ekonomik şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. Dünyadan öne çıkan örnekler ise şöyle:

Avrupa Bölgesi: Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde şifresiz işlem limiti genellikle 50 Euro seviyesinde uygulanıyor.

İngiltere: Birleşik Krallık'ta bu limit biraz daha yüksek tutularak 100 Sterlin olarak belirlenmiş durumda.

ABD: Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ülke genelinde dayatılan tek bir standart bulunmuyor. Bankalar, müşteri profillerine ve kendi risk politikalarına göre şifresiz işlem limitlerini esnek bir şekilde belirleyebiliyor.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Yarından itibaren geçerli olacak bu değişiklik için kart sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına veya banka şubesine gitmesine gerek bulunmuyor. Bankalar, POS cihazları ve kart sistemleri üzerindeki güncellemeyi otomatik olarak gerçekleştirecek. 15 Ocak sabahı itibarıyla yapacağınız 2.500 TL altındaki alışverişlerde sistem otomatik olarak şifresiz işlem izni verecek.

Kullanıcıların, kayıp veya çalıntı durumlarında riskin artmaması adına kart hareketlerini mobil bankacılık uygulamalarından düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda bankalarıyla iletişime geçmeleri önem arz ediyor.