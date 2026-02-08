Kredi çekecekler dikkat! Şans oyunu ödemeleri kredi notunu düşürecek

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının mobil şans oyunları menüsünde yer alan ödeme kolaylığı sona erdi. Daha önce kullanıcıların tek tıkla, herhangi bir limit engeline takılmadan yasal bahis platformlarına para aktarabildiği "Şans Oyunları" sekmesi tamamen kaldırıldı. Bu hamle ile artık kamu bankaları üzerinden şans oyunu sitelerine doğrudan para transferi yapılamayacak.

KARARIN ARKASINDAKİ NEDEN: EYLEM PLANI DEVREYE GİRDİ

Alınan bu sert kararın tesadüf olmadığı, hükümetin üzerinde çalıştığı kapsamlı bir stratejinin parçası olduğu öğrenildi. Düzenleme, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirildi.

Eylem planındaki yedi temel öncelikten biri olan “finansal sistemde önleme” başlığı altında atılan bu adım, bahis dünyasına akan nakit trafiğini kontrol altına almayı amaçlıyor. Bu hamleyle sadece yasa dışı değil, yasal izinli sitelere erişimin de finansal kanallardan zorlaştırılması hedefleniyor.

ÖZEL BANKALARDA DURUM NE? İŞLEM ÜCRETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kamu bankalarının aldığı bu net tavra karşın, özel bankalarda süreç şimdilik eski düzeninde devam ediyor. Özel bankaların mobil uygulamaları üzerinden şans oyunu sitelerine para aktarmak isteyen kullanıcılar, yaklaşık 15,75 TL civarında bir işlem ücreti ödeyerek transferlerini gerçekleştirebiliyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise, bu sitelere yapılan transferlerin, standart şahıstan şahsa (EFT/Havale) yapılan transfer ücretlerinden daha uygun fiyatlandırılması oldu.

KREDİ NOTU İÇİN "MAKUL ŞÜPHE" TEHLİKESİ: KREDİ ÇEKMEK ZORLAŞACAK MI?

Bankacılık sektöründen gelen bilgilere göre, şans oyunu sitelerine düzenli para aktaran kişileri ciddi bir risk bekliyor. Bankalar, bu tür işlemleri yapan müşterilerini kredi değerlendirme süreçlerinde “makul şüphe” kapsamında incelemeye alabilecek.

Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor

Bu durumun doğrudan sonuçları ise şunlar olabilir:

Kredi notu kaybı: Harcama alışkanlıklarının riskli görülmesi nedeniyle kredi skorunun düşmesi.

Başvuruların reddedilmesi: Konut, ihtiyaç veya araç kredisi başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimalinin artması.

KUMARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE BEDELİ: 40 MİLYAR DOLAR

Yeşilay tarafından paylaşılan veriler, kumar ve bahis bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir ekonomik yıkıma yol açtığını gösteriyor. Tahminlere göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) verilerine göre kumar bağımlılığına dair çarpıcı istatistikler ise şöyle:

Başvuru oranı: YEDAM’a yapılan tüm başvuruların %34’ü kumar bağımlılığı kaynaklı.

Eğitim düzeyi: Bağımlılık nedeniyle başvuranların %86,5’i lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip.

Başlama yaşı: Kumara başlama yaşı ortalaması 21,41 olarak kaydedildi.

İlk tercih: Bağımlıların %65’inin ilk tercihi spor bahisleri oluyor.

Kamu bankalarının başlattığı bu yeni dönemin, finansal okuryazarlık ve bağımlılıkla mücadele kapsamında diğer finans kuruluşlarına da yayılıp yayılmayacağı merak konusu.