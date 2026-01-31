Konut kredisi ile kredi kartlarında yeni dönem başladı! Mehmet Şimşek istedi BDDK değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketicilerin korunmasına yönelik konut kredisi kullanımı ve kredi kartı limitlerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Düzenlemenin Finansal İstikrar Komitesi ile eşgüdüm içinde yapıldığı açıklanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ocak ayı ortasında yatırımcılara yaptığı enflasyon sunumunda yer alan bilgiler ile Komite toplantısında konuşulanlar akıllara geldi.

BDDK, 1 Ekim 2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile uyumlu olacak şekilde, 21 Ocak 2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılacak adımlarla eşgüdüm içerisinde yeni kararlar aldı. Konut kredileri, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına ilişkin düzenlemeleri içeren kararlar makro ihtiyati adımlar doğrultusunda düzenlemeleri beraberinde getirdi.

Alınan kararlarla; finansal kaynakların alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde verimli kullanılması yoluyla kredi sisteminin etkinliğinin artırılması, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasını hedeflediklerini açıklayan BDDK, borçların gelirle uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir ödeme performansının sağlanması için adım atıldığını duyurdu.

BDDK, belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeleri şöyle açıkladı:

Konut kredilerinde birinci el-ikinci el ayrımı kaldırıldı. 2010 sonrası yapılmış ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı kapsamına alındı. Düzenleme, enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutlar ile ilk konutunu alacak tüketicilerin desteklenmesini amaçlıyor. Kendisinin, eşinin veya 18 yaş altı çocuklarının üzerine en az bir konut bulunanlarda ise kredi oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

Konut Kredisi / Konut Değeri (İLK EV)

Konut Değeri (Milyon TL) A-B Enerji Sınıfı C Enerji Sınıfı Diğer Enerji Sınıfı Değer ≤ 5 %90 %80 %70 5 < Değer ≤ 7 %80 %70 %60 7 < Değer ≤ 10 %70 %60 %50 10 < Değer ≤ 20 %50 %40 %30 20 < Değer %40 %30 %20

Düzenlemeyle, ödenmemiş kredi kartı borçları ve 30 günü aşan gecikmeli ihtiyaç kredileri, başvuru halinde 48 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi kartı limitlerinde gelir esaslı uygulama güçlendirilirken, yeni kart ve limit artışlarında yalnızca belgelenmiş gelir dikkate alınacak. Toplam kart limiti 400 bin TL’yi aşanların kullanılmayan limitleri düşürülecek, tüm limitlerin 1 Ocak 2027’ye kadar gelirle uyumlu hale getirilmesi sağlanacak. Uygulama, dar ve orta gelirlinin korunması, borçluluğun azaltılması, dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadeleyi amaçlıyor.

Şimşek'in yönettiği toplantıda konut kredileri konuşuldu

Bireysel KMH limitleri, belgelenmiş aylık gelirin en fazla iki katı olarak belirlendi. Eğitim ödemeleri için tanınan KMH’ler kapsam dışı bırakılırken, kullanılmayan KMH limitleri için bankaların sermaye yükümlülükleri artırıldı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTEDİ BDDK DEĞİŞTİRDİ

Toplam sermayesi 58 trilyon doları aşan 500’ü aşkın uluslararası yatırımcıya Londra'da sunum yapan Mehmet Şimşek, enflasyon hedefinden gıda risklerine, konut arzından OVP hedeflerine kadar her şeyi anlatmış özellikle konut ve kiralara yönelik müdahale planını açıklamıştı.

Ocak ayı ortasındaki Londra temasları kapsamında 20 ayrı toplantı gerçekleştiren Mehmet Şimşek, 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 13 ila 19 bandında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtirken, fahiş artışlarla gündemden düşmeyen konut piyasasına arz artışı ile çözüm yaratacaklarını söylemişti.

Mehmet Şimşek kiralara nasıl müdahale edeceklerini açıkladı: Yatırım turunda anlattı

O açıklamanın ardından Şimşek'in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nin gündeminde konut kredileri yer aldı. Türkiye ve dünya genelindeki makroekonomik görünüm ile piyasalardaki son gelişmeler kapsamlı bir biçimde masaya yatırılırken ilk kez konut sahibi olmak isteyenlere yönelik kredi kullanımındaki kısıtlamalar yer aldı.

Konut kredilerinin beraberinde kredili mevduat hesapları (KMH), bankaların uyguladığı kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına dair mevcut durumun titizlikle gözden geçirildiği açıklandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından harekete geçen BDDK, Şimşek'in açıklamaları ve komisyon kararları doğrultusunda değişiklikleri açıkladı.