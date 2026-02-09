Konut kredilerinde faiz düşecek mi? Açıklama geldi

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, konut kredisine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aslan konut kredilerinin maliyetlerinin aylık bazda %2,5 seviyesinin altına gerilediğini söyledi.

Konut kredisi ile kredi kartlarında yeni dönem başladı! Mehmet Şimşek istedi BDDK değiştirdi

Antalya'da düzenlenen bir programda konut finansmanındaki son gelişmeleri değerlendiren Osman Arslan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan birinci ve ikinci el konut ayrımının kaldırılmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu ifade etti.

Arslan, özellikle hiç evi olmayan vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü, belli bir yaşa kadar olan konutlar için getirilen finansman imkanlarının piyasayı hareketlendirdiğini belirtti.

MALİYETLER %2,5 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadeli konut kredilerinde maliyetlerin gerilemeye başladığına dikkat çekildi:

Güncel Oranlar: Aylık faiz oranları ve kâr payları %2,5'in altına çekilmiş durumda.

Yıllık Karşılık: Bu oran yıllık bazda yaklaşık %30 seviyelerinde bir maliyete tekabül ediyor.

Gelecek Beklentisi: Enflasyondaki düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin gündeme geleceği ve bu durumun bankalarca konut kredilerine yansıtılacağı öngörülüyor.

YIL SONU HEDEFİ: AYLIK %2 FAİZ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yılın ikinci yarısına işaret ederek şu öngörülerde bulundu:

Tahmin: Aylık bazda şu an %2,5'in altında olan oranların, yıl sonuna doğru %2 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Ödeme Kolaylığı: Bu düşüşün, vatandaşlar için çok daha rahat ödenebilir bir konut finansmanı imkanı yaratacağı belirtiliyor.

Halkbank’ın bu süreçte aktif bir rol üstleneceğini kaydeden Arslan, şunları kaydetti: