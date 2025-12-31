Kasaya gidince sürpriz yaşamayın! Kullanmayınca siliniyor

Bankalar ve markalar sadık müşterilerine özel indirim uygulamak için uzun yıllardır puan biriktirme uygulamasını sürdürüyor. Yapılan her alışverişte puan biriktiren uygulamada biriken puanlar istenildiğinde indirim olarak kasaya yansıtılabiliyor.

Çoğu vatandaş o puanları yüklü miktarda indirim olarak kullanmak adına yıl boyunca biriktiriyor. Ancak kimi zaman kasada , evdeki hesabı çarşıya uydurmayn sürprizlerde yaşanabiliyor.

KASAYA GİDİNCE SÜRPRİZ YAŞAMAYIN! KULLANMAYINCA SİLİNİYOR

Tüketicinin alışveriş yapmasını teşvik etmek ve sadakatini sağlamak amacıyla verilen sadakat kartları yıl içinde avantajlı ödeme imkanı sunuyor. Artık telefon numarasına kayıtlı dijital aboneliklerinde kullanıltığı o kartlarda genellikle uzun sürelerde puanlar birikiyor.

Genellikle puanlarını biriktirmek ve dişe dokunur indirimler kazanmak eğilimindeki müşteriler kasaya geldiklerinde sürprizlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bazı kartlarda biriken puanlar belli periyotlarda siliniyor ki bu genel olarak her yılın sonunda gerçekleşiyor. Toplu indirim yaptırmak isteyen tüketiciler ‘Biriksin harcarım’ derken 1 Ocak’ta silinen puanları nedeniyle sorun yaşıyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), kullanmayınca silinen bu puanlara ilişkin hem tüketiciye hem de markaları uyarırken silinen puanlar için her iki tarafında yapması gerekenleri açıkladı.

GERİ ALMAK MÜMKÜN

Hürriyet'in haberine göre; TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, sadakat puanlarının belirli bir süre sonra silinmesinin sektörde rastlanan bir uygulama olduğunu ifade ederek yasal sorumlulukları hatırlattı. Puan silinmesine yönelik doğrudan bir yasal düzenlemenin bulunmadığını belirten Aziz Koçal, "Bunun yerine mevcut tüketici hakları ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapılıyor” dedi.

Puan silinmesini etik olmayan bir uygulama olarak değerlendiren Koçal şunları söyledi:

"Tüketici Haklarını Koruma Kanunu (6502 sayılı Kanun) kapsamında tüketicilerin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilme hakkı var. Firmalar eğer puanların ne zaman ve nasıl silineceğini tüketiciye makul bir süre öncesinde bildirmemişse, bu uygulama tek taraflı sözleşme koşulu hükümsüz veya hukuka aykırı sayılabilir. Firmaya yazılacak başvuruda puanların ekonomik bir değer ve kazanılmış hak olduğu belirtilerek, bildirim yapılmadığının altı çizilmeli. Uygulanacak şartların tüketiciye bildirilmediği açıkça ifade edilmeli. Eğer firma olumlu yanıt vermezse, tüketici bulunduğu yerin Tüketici Hakem Heyeti’ne (THH) başvurma hakkına sahip. 2025 için 149 bin TL’ye kadar değer içeren uyuşmazlıklarda başvuru mümkün.”

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü de puanlara kullanım şartı getirildiği belirtilmemişse silinemeyeceğini vurgularken şunları söyledi:

"Sözleşmede süre sonunda silinecektir denilmiş olsa dahi bu, tüketici kanunu kapsamında haksız şart kabul edilir. Tüketici ile müzakere edilmediği gibi tüketicinin onayı da alınmış olmayacaktır. Ayrıca bu karar tek taraflıdır ve tüketici için hiçbir hukuki anlam taşımaz."

İşte, dikkat edilmesi gerekenler:

Koşulları yazılı olarak saklayın.

Puanların tarihlerini kampanya başlangıcında öğrenin.

Puan silinirse ekran görüntüsü, e-postayı delil olarak toplayın.

6502 sayılı kanunda sadakat puanlarının süresiyle ilgili özel bir madde yok. Ancak bu konudaki uygulamalar, tüketicinin bilgilendirilme hakkı ve haksız ticari uygulamalar çerçevesinde ele alınır.