Kasa doldu: Türkiye ender görülen seviyeye ulaştı
Finans piyasalarında altın son iki yılda 95 kez zirve tazeleyerek ulaşılması güç bir rekora imza attı. Merkez bankaları güvenli liman arayışıyla tonlarca altın biriktirirken, Türkiye rezervlerindeki altın payını yüzde 50'nin üzerine taşıdı.

Son iki senelik periyotta 95 defa zirve yenileyen altın, küresel finans sisteminin rotasını belirleyen en güçlü aktör haline geldi.

Geçtiğimiz yıl genelinde dolar bazında yüzde 66 oranında bir artış yakalayan kıymetli metal, 2026 yılına da yüzde 9’luk bir tırmanışla başlangıç yaptı.

Özellikle ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı ve jeopolitik risklerin artması, hem bireysel yatırımcıları hem de devlet kurumlarını güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

TÜRK DÜNYASI ALIMDA LİDERLİĞİ ÜSTLENDİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında merkez bankalarının toplam altın alımı 297 tona ulaştı. Her ne kadar Polonya 92 tonluk alımıyla tekil bazda öne çıksa da; Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan’dan oluşan Türk devletleri toplamda 110 tonluk alım gerçekleştirerek dünya genelinde liderliği üstlendi.

Türkiye, toplam rezervleri içerisindeki altın oranını %50’nin üzerine taşıyarak bu alanda dünyada ender görülen bir seviyeye ulaştı.

Buna karşın, halkın fiziki olmayan altın fonlarına (ETF) olan ilgisi 154 milyon dolar seviyesinde kalarak oldukça sınırlı bir düzeyde gerçekleşti.

KÜRESEL GERİLİMLER VE GRÖNLAND ETKİSİ

Altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyan en güncel nedenlerden biri de ABD ile Avrupa Birliği arasında tırmanan gerilim oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland planlarına direnç gösteren AB ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi tehditleri, piyasalarda panik havası yaratarak altına olan talebi artırdı. 2026 yılına dair beklentiler ise büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının düşmesi senaryoları üzerine kurulmuş durumda; bu durumun devam etmesi halinde altının orta düzeyde kazançlarını sürdürebileceği, krizlerin şiddetlenmesi durumunda ise çok daha güçlü performans sergileyebileceği öngörülüyor.

KASIM AYI VERİLERİNDE KİM NE KADAR ALDI?

Merkez bankalarının Kasım ayı karnesi, alım serisinin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor:

Polonya Merkez Bankası: 12 tonluk alımla toplam rezervlerini 543 tona taşıdı.

Brezilya Merkez Bankası: Üst üste üçüncü ayda da alım yaparak 11 ton altını kasasına ekledi.

Diğer Alıcılar:

Özbekistan (10 ton)

Kazakistan (8 ton),

Kırgızistan (2 ton),

Çekya (2 ton)

Çin (1 ton) alım yapan kurumlar arasında yer aldı.

Satış Yapanlar: Ay boyunca net satış gerçekleştiren ülkeler Ürdün ve Katar oldu.

