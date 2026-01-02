Kardeşlerin miras kavgası dev holdingi iflasa sürükledi!

Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de son dönemde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Madencilik, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren holdingin bazı şirketleri, miras anlaşmazlıkları nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu

MAHKEMEDEN ATAMA KARARI

Ege'de Sonsöz'de yer alan habere göre; Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş., Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş. ve Mehmet Doğan Atay hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirketlere geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir, Hukukçu ve Maden Mühendisi atadı.

83 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Holdingdeki sorunların kaynağı, 2022 sonunda 83 yaşında yaşamını yitiren kurucu Erdoğan Atay’ın ardından başlayan miras kavgası. Ege Bölgesi’nin en zengin ailelerinden biri olan Ataylar’da, küçük kardeş Süleyman Atay ile merhum büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a karşı dava açtı. İddialara göre Mehmet Doğan Atay, hisseleri usulsüz şekilde üzerine geçirerek mal kaçırdı. Söz konusu dava hâlen İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sürüyor.