Kapalıçarşı'da panik makası devrede! Fark akıl almaz!

Kapalıçarşı'da panik makası devrede! Fark akıl almaz!
Yayınlanma:
Jeopolitik risklerle adeta alev alan piyasalarda metal fırtınası yaşanıyor. Altın rekor kırarken Kapalıçarşı'da makas fena açıldı.

Dünkü 7 bin 128 TL’lik tarihi zirvenin ardından güne kar satışlarıyla başlayan gram altın, sabah saatlerinde yeniden atağa geçti. Ancak asıl bomba Kapalıçarşı’da patladı: Bir kilo fiziki altın ile spot piyasa arasındaki fiyat farkı 5 bin 750 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Gram altın ne kadar oldu? Yeni dalga kapıdaGram altın ne kadar oldu? Yeni dalga kapıda

Altın piyasasında 27 Ocak 2026 sabahı itibarıyla "çifte fiyat" dönemi derinleşiyor. Dün küresel piyasalarda 5.111 doları test ederek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, beraberinde iç piyasayı da ateşe verdi. Bugün ekranlarda kâr satışlarının etkisi hissedilse de fiziki talep, Kapalıçarşı’da fiyatları spot piyasanın çok üzerine taşıdı.

'MAKAS' NEDEN REKOR KIRDI?

2023/07/18/kapalicarsida-doviz-ve-altin-hareketliligi-bankadan-parasini-002.jpg

Spot piyasada gram altın güne 7.070 TL’den başlarken, Kapalıçarşı’daki fiziki gram satış fiyatı 7.320 TL’ye fırladı. Uzmanlar, 1 kilo altın bazında spot piyasaya göre oluşan 5.750 dolarlık (yaklaşık 250 bin TL) bu devasa farkı "son dönemin en yüksek makası" olarak tanımlıyor. Bu uçurumun temel nedenleri şunlardır:

Singapur'un dev bankasından altın açıklamasıSingapur'un dev bankasından altın açıklaması

Fiziki Talep Patlaması

Yurttaşlar, dijital hesaplar yerine "yastık altı" veya "kasa" güvencesi arayışına girdi.

Küresel Arz Sıkıntısı

Altın ithalatındaki kotalar ve küresel lojistik aksamalar, fiziki altına erişimi zorlaştırıyor.

Grönland ve Jeopolitik Fay Hatları

ABD ile AB arasındaki Grönland gerilimi ve Venezuela-İran eksenindeki hareketlilik, güvenli liman talebini "somut varlık" bazında körüklüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR, ALTIN İVME KAZANIYOR

Küresel piyasalarda doların gücünü gösteren Dolar Endeksi (DXY), 4 ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına geriledi. FED’den beklenen faiz indirimleri ve ABD varlıklarından kaçış, altının ons fiyatını 5.070 dolar seviyelerinde diri tutmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Ekonomi
Çinliler Türkiye'de de satılan dev markanın en büyük hissedarı oldu: Verdikleri para akıllara zarar!
Çinliler Türkiye'de de satılan dev markanın en büyük hissedarı oldu: Verdikleri para akıllara zarar!
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı