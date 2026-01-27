Kapalıçarşı'da panik makası devrede! Fark akıl almaz!

Dünkü 7 bin 128 TL’lik tarihi zirvenin ardından güne kar satışlarıyla başlayan gram altın, sabah saatlerinde yeniden atağa geçti. Ancak asıl bomba Kapalıçarşı’da patladı: Bir kilo fiziki altın ile spot piyasa arasındaki fiyat farkı 5 bin 750 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Gram altın ne kadar oldu? Yeni dalga kapıda

Altın piyasasında 27 Ocak 2026 sabahı itibarıyla "çifte fiyat" dönemi derinleşiyor. Dün küresel piyasalarda 5.111 doları test ederek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, beraberinde iç piyasayı da ateşe verdi. Bugün ekranlarda kâr satışlarının etkisi hissedilse de fiziki talep, Kapalıçarşı’da fiyatları spot piyasanın çok üzerine taşıdı.

'MAKAS' NEDEN REKOR KIRDI?

Spot piyasada gram altın güne 7.070 TL’den başlarken, Kapalıçarşı’daki fiziki gram satış fiyatı 7.320 TL’ye fırladı. Uzmanlar, 1 kilo altın bazında spot piyasaya göre oluşan 5.750 dolarlık (yaklaşık 250 bin TL) bu devasa farkı "son dönemin en yüksek makası" olarak tanımlıyor. Bu uçurumun temel nedenleri şunlardır:

Fiziki Talep Patlaması

Yurttaşlar, dijital hesaplar yerine "yastık altı" veya "kasa" güvencesi arayışına girdi.

Küresel Arz Sıkıntısı

Altın ithalatındaki kotalar ve küresel lojistik aksamalar, fiziki altına erişimi zorlaştırıyor.

Grönland ve Jeopolitik Fay Hatları

ABD ile AB arasındaki Grönland gerilimi ve Venezuela-İran eksenindeki hareketlilik, güvenli liman talebini "somut varlık" bazında körüklüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR, ALTIN İVME KAZANIYOR

Küresel piyasalarda doların gücünü gösteren Dolar Endeksi (DXY), 4 ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına geriledi. FED’den beklenen faiz indirimleri ve ABD varlıklarından kaçış, altının ons fiyatını 5.070 dolar seviyelerinde diri tutmaya devam ediyor.