Kahve ucuzladı: Fiyatlar 6 ayın dibinde

Dünya borsalarında kahve fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesine inmiş durumda. Küresel kahve piyasasında en çok işlem gören Arabica kahve vadeli işlemleri, en büyük ihracatçı Brezilya’daki olumlu gelişmelerle değer kaybetti.

Kahve fiyatlarında büyük artış!

Gün içerisinde önce yüzde 2,4 oranında yükseliş kaydeden fiyatlar, kazanımlarını koruyamayarak 3,20 dolara kadar geri çekildi. Bu rakam, Ağustos 2025’ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Bir önceki seansta da yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş yaşayan piyasada satış baskısı sürüyor.

TESLİMATLAR İKİ KATINA ÇIKTI: STOKLAR DOLUYOR

Arz cephesinden gelen veriler piyasadaki bolluğu doğrular nitelikte. Intercontinental Exchange (ICE) tarafından paylaşılan verilere göre:

Depolara yapılan kahve teslimatları son iki haftalık süreçte iki kattan fazla artış gösterdi.

Arzın güçlenmesiyle birlikte fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskı netleşti.

BREZİLYA'DA HAVA ŞARTLARI ÜRETİMİ DESTEKLİYOR

Sao Paulo Üniversitesi’ne bağlı CEPEA Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor, fiyatlardaki düşüşün nedenlerini teknik verilerle ortaya koydu:

Geçen ay etkili olan olumlu hava koşullarının Şubat ayı başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu durum, Brezilya iç piyasasında kahve fiyatlarını baskılarken, 2026-2027 üretim sezonunda Arabica mahsulünün çok daha yüksek olacağı beklentisini kuvvetlendiriyor.