İspanya Türkiye'ye başvurdu: Binlerce TIR şoförü alacak

Yayınlanma:
İspanya ile Türkiye arasında imzalanan protokol kapsamında; İspanya'nın 30 binden fazla olan TIR şoförü açığının, Türkiye'den başvuracak şoförlerle karşılanacağı belirtildi. İspanya Nakliyeciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, protokolün İŞKUR Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

Endülüslü nakliyeciler birliği Usintra ve Cordoba Kampüs Vakfı, İspanya'da yaşanan şoför eksikliğini gidermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzaladı.

İSPANYOLLARIN YÜKÜNÜ TÜRKLER TAŞIYACAK

İspanyol El Economista Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nakliyeciler federasyonu Fenadismer tarafından pazar günü yapılan açıklamada, protokolün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütüleceği belirtildi.

Türkiye'de şuanda 300 binden fazla kamyon şoförünün iş aradığına dikkat çeken Fenadismer, anlaşmanın amacını şöyle açıkladı:

  • "Yeni personele ihtiyaç duyan İspanyol nakliye şirketleri tarafından istihdam edilmek üzere şoförlerin seçilmesi, nakliyesi, eğitimi, yasallaştırma süreçleri ve ardından işe alımlarının gerçekleştirilmesidir."

thumbs-b-c-77e12726bdc985c521a372effc274879.jpg

KONAKLAMA MASRAFI KARŞILANACAK

Türk şoförlerin İspanya'da araç kullanabilmek için gerekli olan sertifikaları almaları ve İspanyolca öğrenmeleri için verilecek eğitimler Cordoba Mesleki Eğitim Kampüsü'nde (Campus FP de Córdoba) yapılacak; anlaşma eğitim süresince iaşe ve konaklama masraflarını da kapsayacak.

Fenadismer'e göre, İspanya'da karayolu yük taşımacılığı sektöründe 30.000'den fazla iş ilanı boş kalıyor; bu da sektördeki toplam aktif nüfusun yaklaşık %10'una tekabül ediyor.

Ayrıca, sürücülerin çoğunun 45 ile 55 yaş aralığında yoğunlaşması nedeniyle sektörde kademeli bir yaşlanma yaşandığı belirtiliyor.

thumbs-b-c-882357f060f30f6066f7ea411fb15c7d.jpg

Üniversiteliler için İŞKUR kontenjanı yükseltildiÜniversiteliler için İŞKUR kontenjanı yükseltildi

3 ŞUBAT'TA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Yük taşımacılığı işverenleri, İspanya'da sektörde çalışan 390.000'den fazla profesyonel sürücünün üçte birinin önümüzdeki on yıl içinde emekli olacağını öngörüyor.

Türkiye Çalışma Bakanlığı ile yapılan bu anlaşma, 3 Şubat'ta Cordoba Mesleki Eğitim Kampüsü'nde düzenlenecek bilgilendirme gününde nakliye şirketlerine ve ilgili kuruluşlara sunulacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

