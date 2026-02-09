Geçtiğimiz haftalarda sert düşüşlerle gündeme gelen altın, geçtiğimiz hafta yukarı yönlü denemelerinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Rekorların ardından yaşanan düşüşü "2026 manipülasyon yılı olacak" diyerek açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son hareketliliği değerlendirirken yatırımcılara uyarılarda bulundu.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINA KRİTİK UYARIYI YAPTI

Altın, 8 bin TL seviyesinin üzerine çıktıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı. Son iki haftadır gerileyen altın, toparlanma sinyalleri verdi. Ons altın 5 bin 10 dolar seviyelerine yaklaşırken, 9 Şubat 2026 itibarıyla gram altın spot piyasada 7 bin 20 TL’den işlem görmeye başladı.

gdh TV’de konuşan İslam Memiş, piyasadaki bu sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak nitelendirdi. Memiş, ikinci dalga yükselişle altının yeniden tarihi zirvelere taşınmasının hedeflendiğini, ardından sert hareketlerin yaşanabileceğini ifade etti.

İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı

Kasım 2025’te yaptığı değerlendirmelerin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Memiş, tüm yatırım araçlarında sert düşüş ve yükselişlerin süreceğini söyledi.

PARA KAZANMANIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Teknik analiz ve mantık arayışının bu dönemde yatırımcıyı yanıltabileceğini vurgulayan Memiş, temel yaklaşımın “ucuzken almak, pahalıyken satmak” olduğunu belirtti. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcıların 2026’yı daha sakin geçirebileceğini savunan Memiş, şunları söyledi:

“Ucuza aldım, pahalıya sattım. Mantık bu. Taktik bu. Yapabilecek bir şey yok. Bunu kabullenen yatırımcısı 2026 yılında huzurlu, rahat bir yıl geçirebilir ama teknik arayan, mantık arayan kaybeder. Yani bu yıl kaybetme yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın. Pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın. Ocak ayında biz bunu gördük”

Uzun vadeli ve geleneksel yatırım anlayışının öne çıkacağını söyleyen Memiş, birikimlerini çeşitlendiren yatırımcıların avantajlı olacağını belirtti. Bu yıl varlıklarını koruyabilen yatırımcıların kazanmış sayılacağını dile getirdi.

Gümüş piyasasına da değinen Memiş, Aralık ve Ocak aylarında gümüş yatırımcılarının ciddi zarar yaşadığını ve uzun süre beklemek zorunda kalabileceklerini söyledi. Yatırımcılara sepet yapmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, tek bir yatırım aracına yönelmenin büyük risk taşıdığını belirterek, altın, gümüş, borsa ve kripto gibi araçlara dengeli dağılım yapılması gerektiğini ifade etti.