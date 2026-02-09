İslam Memiş altın yatırımcısına kritik uyarıyı yaptı: Para kazanmanın formülünü açıkladı

İslam Memiş altın yatırımcısına kritik uyarıyı yaptı: Para kazanmanın formülünü açıkladı
Yayınlanma:
Altındaki son yükselişi değerlendiren İslam Memiş, 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak niteleyerek altın yatırımcısına kritik uyarıyı yaptı. Sert dalgalanmaların süreceğini ifade eden Memiş, para kazanmanın formülünü açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda sert düşüşlerle gündeme gelen altın, geçtiğimiz hafta yukarı yönlü denemelerinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Rekorların ardından yaşanan düşüşü "2026 manipülasyon yılı olacak" diyerek açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son hareketliliği değerlendirirken yatırımcılara uyarılarda bulundu.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINA KRİTİK UYARIYI YAPTI

Altın, 8 bin TL seviyesinin üzerine çıktıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı. Son iki haftadır gerileyen altın, toparlanma sinyalleri verdi. Ons altın 5 bin 10 dolar seviyelerine yaklaşırken, 9 Şubat 2026 itibarıyla gram altın spot piyasada 7 bin 20 TL’den işlem görmeye başladı.

islam-memis-altin-yatirimcisina-kritik-uyariyi-yapti-para-kazanmanin-formulunu-acikladi-4.jpg

gdh TV’de konuşan İslam Memiş, piyasadaki bu sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak nitelendirdi. Memiş, ikinci dalga yükselişle altının yeniden tarihi zirvelere taşınmasının hedeflendiğini, ardından sert hareketlerin yaşanabileceğini ifade etti.

İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladıİslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı

Kasım 2025’te yaptığı değerlendirmelerin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Memiş, tüm yatırım araçlarında sert düşüş ve yükselişlerin süreceğini söyledi.

PARA KAZANMANIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Teknik analiz ve mantık arayışının bu dönemde yatırımcıyı yanıltabileceğini vurgulayan Memiş, temel yaklaşımın “ucuzken almak, pahalıyken satmak” olduğunu belirtti. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcıların 2026’yı daha sakin geçirebileceğini savunan Memiş, şunları söyledi:

“Ucuza aldım, pahalıya sattım. Mantık bu. Taktik bu. Yapabilecek bir şey yok. Bunu kabullenen yatırımcısı 2026 yılında huzurlu, rahat bir yıl geçirebilir ama teknik arayan, mantık arayan kaybeder. Yani bu yıl kaybetme yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın. Pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın. Ocak ayında biz bunu gördük”

islam-memis-altin-yatirimcisina-kritik-uyariyi-yapti-para-kazanmanin-formulunu-acikladi-3.jpg

Uzun vadeli ve geleneksel yatırım anlayışının öne çıkacağını söyleyen Memiş, birikimlerini çeşitlendiren yatırımcıların avantajlı olacağını belirtti. Bu yıl varlıklarını koruyabilen yatırımcıların kazanmış sayılacağını dile getirdi.

islam-memis-altin-yatirimcisina-kritik-uyariyi-yapti-para-kazanmanin-formulunu-acikladi-2.jpg

Gümüş piyasasına da değinen Memiş, Aralık ve Ocak aylarında gümüş yatırımcılarının ciddi zarar yaşadığını ve uzun süre beklemek zorunda kalabileceklerini söyledi. Yatırımcılara sepet yapmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, tek bir yatırım aracına yönelmenin büyük risk taşıdığını belirterek, altın, gümüş, borsa ve kripto gibi araçlara dengeli dağılım yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Ekonomi
Maliye avukatları takibe aldı!
Maliye avukatları takibe aldı!
TikTok’u silmek için %150 neden:
TikTok’u silmek için %150 neden:
İmzalar atıldı: Dünya devi, Getir'i aldı
İmzalar atıldı: Dünya devi, Getir'i aldı