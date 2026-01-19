İran ve Venezuela gerilimi etkisi: Benzin fiyatlarında son durum ne?

İran ve Venezuela gerilimi etkisi: Benzin fiyatlarında son durum ne?
Yayınlanma:
Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji maliyetlerinde yaşanan dalgalanma sürüyor. Peki, bu durum Türkiye'deki pompa fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 19 Ocak 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Jeopolitik gerilimler, döviz kurlarındaki değişimler ve petrol piyasasındaki hızlı dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM!

2023/09/11/benzin-motorin.jpg

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Venezuela hamlesi, İran'a müdahale tehdidi ve küresel arz fazlası beklentileriyle 64 dolar seviyelerine kadar geriledi. Normal şartlarda bu tablonun pompada büyük bir indirim getirmesi gerekirken, Türkiye'de senaryo tam tersi işliyor.

Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyorSevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri, motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM YOK

İran’daki protestolar ve ABD’den gelen açıklamalar petrol piyasasında hareketlilik yaratırken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 17 Ocak gece yarısından itibaren benzine indirim uygulandı. Motorin fiyatları ise indirimden etkilenmedi.

Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 95 kuruş düşerken, motorin ve LPG’de fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2021/10/26/benzin.jpg

19 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değiştiİstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

