İngiliz devi altın tahminini 29 bin lira birden yükseltti

Dünyanın en büyük bankalarından HSBC, altın piyasalarını hareketlendirecek yeni raporunu yayınladı. Banka, altının 2026 yılının ilk yarısında 5.000 dolar seviyesini test edebileceğini öngörürken, yatırımcıları sert bir "düzeltme" riskine karşı da uyarmayı ihmal etmedi.

9 Ocak 2026 tarihli rapora göre; küresel jeopolitik risklerin devam etmesi, rekor seviyelere ulaşan kamu borç yükü ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, ons altını tarihi bir ralliye sürükleyebilir.

Ancak banka, bu yükselişin ardından piyasada bir dengelenme süreci bekliyor.

2026 TAHMİNİNDE 13 DOLARLIK DÜŞÜŞ TAHMİNİ

HSBC, altının 2026 yılı genelindeki performansı için oldukça geniş bir bant aralığı belirledi:

İşlem Aralığı: 3.950 dolar ile 5.050 dolar arası.

Ortalama Fiyat Tahmini: Banka, 2026 yılı ortalama fiyat öngörüsünü 4.600 dolardan 4.587 dolara çok hafif bir geri çekilme ile güncelledi.

Ralliyi Durdurabilecek Faktörler: Jeopolitik tansiyonun düşmesi veya Fed'in faiz indirimlerini durdurması, altındaki güçlü yükselişi sekteye uğratabilir.

TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

HSBC'nin raporundaki en çarpıcı nokta, sadece 2026 değil, sonraki yıllar için yapılan devasa yukarı yönlü güncellemeler oldu. Banka, altının orta ve uzun vadeli görünümünü yapısal nedenlerle yükseltti.

Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak

Tahminlerini değiştiren banka, 2027 yılında ons altın tahminin 675 dolar (güncel dolar kuru ile 29 bin lira civarı) yükseltirken, 2028 için 1065 dolar yukarı çıkardı

Yıl Eski Ortalama Tahmin Yeni Ortalama Tahmin 2027 3.950 $ 4.625 $ 2028 3.630 $ 4.700 $ 2029 - 4.775 $

HSBC Analizi: "Jeopolitik riskler ve küresel borçluluk, altını destekleyen ana kolonlar olmaya devam ediyor. Ancak her güçlü yükseliş, beraberinde bir düzeltme riskini de taşır. 2026'nın ilk yarısında 5.000 doların görülmesi bir 'zirve' sinyali olabilir."