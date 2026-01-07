Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak

Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak
Ekonomide gidişat merak edilirken usta ekonomist Mahfi Eğilmez çarpıcı bir yazı yayımladı. 2026 İÇİN "tuhaf bir yıl olacak" öngörüsünde bulunan Eğilmez ekonomide reform ihtiyacına dikkat çekti.

Eski Hazine Müsteşarı Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2026 yılını "tuhaf bir yıl" olarak tanımlarken küresel piyasalardan Türkiye’nin enflasyon çıkmazına kadar kritik verileri paylaştı.

Mahfi Eğilmez, Trump’ın göreve başlamasından bu yana emtia fiyatlarında yaşanan devasa değişimleri rakamlarla ortaya koydu. Altın ve gümüşün hem sanayideki kullanım artışı hem de "güvenli liman" talebiyle rekor kırdığını belirten Eğilmez, petrol fiyatlarındaki düşüşe de dikkat çekti:

Altın: Bir yılda yüzde 64 değer kazandı.

Gümüş: Güneş panelleri ve elektrikli otomobil talebinin etkisiyle astronomik bir artışla yüzde 163 yükseldi.

Ham Petrol (Brent): Küresel ekonomilerdeki ivme kaybı ve Trump’ın Venezuela operasyonuyla yüzde 27 değer kaybetti.

ENFLASYONDA ÇELİŞKİLİ GÖSTERGELER

2021/12/06/enflasyon-rakamlari.jpg

Türkiye’deki dezenflasyon programına rağmen göstergelerin "sıkıntılı" bir görünüme işaret ettiğini vurgulayan Eğilmez, TÜİK TÜFE ve ENAG verileri düşerken, üretim maliyetlerini gösteren Yİ-ÜFE ve çekirdek enflasyonun (C Endeksi) yükseldiğini belirtti.

Kuyumculardan nakitle altın alınamayacak mı? İslam Memiş net konuştuKuyumculardan nakitle altın alınamayacak mı? İslam Memiş net konuştu

Bu durum, gelecek dönemler için enflasyon baskısının devam ettiğinin bir kanıtı olarak görülüyor.

BEKLENTİDE DEV UÇURUM

Eğilmez'in sunduğu en çarpıcı tablo, 2026 sonu enflasyon beklentileri arasındaki derin fark oldu. Hükümetin iyimser tahminlerine karşın, hane halkının enflasyonun daha da yükseleceğine dair inancı tam.

Kesim / Kurum2026 Sonu Enflasyon Beklentisi / Tahmini (%)
Hükümet (OVP) ve TCMB16,00
Piyasa Katılımcıları23,35
Reel Sektör Temsilcileri34,80
Hane Halkı (Vatandaş)50,90
IMF ve OECD20,00'nin üzeri

Hazine'nin yaptığı tahvil ihalelerinde oluşan faiz oranları (yüzde 36,64 ve yüzde 30,49), resmi makamların beklediği enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Eğilmez, bu durumu piyasanın gerçek yaşamda öngördüğü enflasyonun, anketlere verilen yanıtlardan çok daha yüksek olduğu şeklinde yorumladı.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN...

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

Eğilmez yazısını yapısal reform vurgusu ile sonlandırdı:

"Türkiye, enflasyonla mücadelede başarılı olmak istiyorsa hukuk, demokrasi, adalet, liyakat gibi sosyal alanlar başta olmak üzere yapısal reformları yapmak ve bu yolla beklentileri düzeltmek zorunda bulunuyor. Sadece birkaç vergi düzenlemesi ve ücretlerin bastırılmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini yukarıdaki göstergeler net biçimde ortaya koyuyor."

