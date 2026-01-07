Kuyumculardan nakitle altın alınamayacak mı? İslam Memiş net konuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), 2026 yılının Nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye’de devreye alınacağı ifade edildi.

Yeni dönemle birlikte altın alım-satım süreçleri tamamen dijital bir takip mekanizmasına bağlanacağı ifade edilirken, "nakit tamamen yasaklandı mı?" sorusu kafa karışıklığı yarattı.

Nisan 2026'da yürürlüğe girecek olan KMTS ile altınlar artık "bandrollü" ve lazer işaretli olarak piyasaya sürülecek. Darphane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 gramdan külçeye kadar tüm işlenmemiş altınların üzerine lazerle özel işaretler konulacak.

SORU İŞARETİ YARATTI

Böylece bir altının üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar olan tüm satış aşamaları sistem üzerinden anlık olarak izlenebilecek. Söz konusu takip sistemiyle, altın ticaretinin her aşamasının kayıt altına alınması hedefleniyor.

Darphane'den altın açıklaması: 'Nakit alımda yasak yok, 30 bin lira sınırı devam edecek'

Kayıt altına almak için bütün alımların banka ya da kredi kartı ile yapılacağı iddia edildi. Yine bu kapsamda normalde 30 bin liraya kadar altın alımlarında nakit kullanımının da kaldırılacağı öne sürüldü. .

Darphane yetkilileri daha sonra çeşitli basın kuruluşllarına mevcut olan 30 bin liralık nakit sınırının uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Ancak bunun Nisan 2026'ya kadar mı yoksa sürekli mi olacağı soru işareti yarattı.

İSLAM MEMİŞ UYARDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ise iddialar sonrası açıklama yaptı.

Memiş, nakitle altın alışverişinin tamamen yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 30 bin liralık sınırın zaten geçen yıldan beri yürürlükte olduğunu anımsattı. Memiş, "Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) farklı bir sistemdir. Resmi bir açıklama gelmeden manşetlere inanmayın" diye uyardı.