Darphane'den altın açıklaması: 'Nakit alımda yasak yok, 30 bin lira sınırı devam edecek'

Mücevher ve kuyumculuk sektöründe sahtecilik ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan yeni düzenleme kapsamında altında nakit satışın geldiği ve 30 bin lira sınırının kalktığı haberleri sonrası açıklama geldi.

CNBC-e'ye Darphane'den yapılan açıklamada kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı ortadan kaldırmak amacıyla alım-satım işlemlerinde yeni dönem başladığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), 2026 yılının nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacak. Yeni dönemle birlikte, altın alım-satım süreçleri tamamen dijital bir takip mekanizmasına bağlanacak.

30 BİN LİRA SINIRI DEVAM EDECEK

Nakit ödeme sınırı olan 30 bin lira tutara kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek. Ancak bu sınırın üzerinde ise bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Bu kapsamda vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit yapabilecek.

KMTS uygulaması devreye girdiğinde, altın alım-satım işlemleri tamamen kayıt altına alınacak ve kuyumcularda nakit ödeme dönemi sonlanacak.

Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelecek. Kuyumcuya altın satmaya gelen kişiye fatura kesilecek, ödeme bankaya yatırılacak.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyumcuların, nakit kabul ederek altın satışı yapamayacağı ve ödemelerin yalnızca kredi kartı ve IBAN ile gerçekleştirileceği ileri sürüldü.

İşlenmemiş altın kapsam dahilinde değil

Ekonomim.com'a bilgi veren kaynaklar da 30 bin liraya kadarnakit alımının devam ettiğini bildirdi.

İşlenmiş altınların (Kolye, yüzük, küpe, bileklik vs) ise söz konusu kapsama dahil olmadığını ifade kaynaklar, "İşlenmemiş olarak kabul edilen altınlar, çeyrek ve gram gibi lazerle işaretlenip piyasaya sürülecek. Çeyrek ve gram altın gibi yatırım amaçlı işlenmemiş altın alımları için nakit alım sınırı 30 bin TL olacak. Bu rakamın üzerindeki alımlar ise kradi kartı ya da IBAN'a havale şeklinde gerçekleştirilecek. Yani vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alım yapabilecek. İşlenmiş altınlarla ilgili ise herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak" dedi.