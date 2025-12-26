İmzalar atıldı: Tek seferde 121 bin TL hesaplara yatacak!

İmzalar atıldı: Tek seferde 121 bin TL hesaplara yatacak!
Yayınlanma:
Akdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında yapılan maaş promosyonu anlaşması, kamu üniversiteleri arasında şimdiye kadar verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz Üniversitesi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında maaş promosyon anlaşması imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek rakamı sunarken, bu tutar Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında şimdiye kadarki en yüksek promosyon miktarı olarak kayıtlara geçti.

para-3.jpg

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite personelinin hak ve menfaatlerinin en düzeyde korunması için uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi.

"26 ARALIK’TA EN GEÇ HESAPLARA YATACAK"

Promosyon ödemelerinin 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bir seferde 121 Bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak inşallah. 26 Aralık’ta en geç hesaplara yatacak tek seferde. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum ben TEB’e. Çalışma arkadaşlarımız bunu bekliyordu. 2026 yılı için iyi bir başlangıç olacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.” şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
