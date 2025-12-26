İmzalar atıldı: Tek seferde 121 bin TL hesaplara yatacak!

Akdeniz Üniversitesi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında maaş promosyon anlaşması imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek rakamı sunarken, bu tutar Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında şimdiye kadarki en yüksek promosyon miktarı olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık duyurdu: Yüz binlerce çalışanın alacağı promosyon belli oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite personelinin hak ve menfaatlerinin en düzeyde korunması için uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi.

"26 ARALIK’TA EN GEÇ HESAPLARA YATACAK"