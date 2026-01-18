IMF'den Türkiye için ilk: Sıradışı enflasyon

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi hakkındaki yeni çalışmasında, hizmet ve mal enflasyonu arasındaki belirgin ayrışmaya işaret etti. IMF, raporun Türkiye’de hizmet enflasyonu ile döviz kuru etkisini ele alan ilk kapsamlı analiz olduğunu vurguladı.

HİZMET ENFLASYONU "SIRA DIŞI" OLARAK TANIMLANDI!

Ekonomim'in haberine göre, söz konusu raporda hizmet fiyatları, kur şoklarına karşı mal fiyatlarına kıyasla daha dirençli görünse de, çok daha kalıcı bir enflasyonist yapı sergiliyor. IMF, hizmet enflasyonundaki artış hızının ve ataletin hem Türkiye’nin geçmiş verileriyle hem de küresel örneklerle karşılaştırıldığında “sıra dışı” düzeye ulaştığını belirtti.

“MALLAR HIZLI, HİZMETLER YAVAŞ”

IMF tarafından hazırlanan raporda, döviz kurunda yaşanabilecek 10 puanlık bir şokun mal enflasyonunu yaklaşık 5 puan artırdığı, hizmet enflasyonundaki artışın ise yaklaşık 1 puanla sınırlı kaldığı ifade edildi. Altı aylık periyotta kur geçişkenliği mallarda yüzde 45, hizmetlerde yüzde 20 olarak ölçülürken kur etkisinin büyük ölçüde bu sürede tamamlandığına dikkat çekildi.

IMF uzmanları, 2021 yılından önceki dönemde özellikle mal fiyatlarındaki kur geçişkenliğinin bugüne kıyasla daha düşük olduğunu ifade ederken hazırlanan raporda, döviz kuru istikrarının enflasyon üzerindeki etkisinin zamanla değiştiği ve bu etkinin hizmetler ile mallar arasında asimetrik dağıldığı belirtildi.