IMF, Türkiye ile ilgili değişikliğe gitti!

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin nabzını tuttuğu "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nun Ocak sayısını yayımladı. Raporda Türkiye ekonomisi için "çifte revizyon" çıktı.

KÜRESEL EKONOMİDE ‘YAPAY ZEKA’ VE ‘TİCARET SAVAŞI’ DENGESİ

IMF, küresel büyüme tahminini de bu yıl için %3,1’den %3,3’e çıkardı. Rapora göre dünya ekonomisi, ticaret politikalarından kaynaklanan olumsuz rüzgarları, başta yapay zeka olmak üzere teknoloji yatırımları ve parasal desteklerle dengelemeyi başardı.

Küresel enflasyonun ise 2025’teki %4,1 seviyesinden 2026’da %3,8’e, 2027’de ise %3,4’e gerilemesi bekleniyor.

Ancak IMF uyarıyor: Eğer yapay zekaya yönelik büyük beklentiler verimliliğe dönüşmezse, piyasalarda "ani bir düzeltme" ve ekonomik sarsıntı yaşanabilir.

ÜLKELERİN KARNESİ: ABD VE ÇİN’DE AYRIŞAN YOLLAR

Raporda sadece Türkiye değil, dünya devleri için de kritik güncellemeler yapıldı. ABD ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisi %2,4’e çıkarılırken, gelecek yıl için %2’ye çekildi.

Çin tarafında ise bu yılki tahmin %4,5’e yükseltilirken, 2027 için %4’e indirildi. Avrupa cephesinde Almanya’nın %1,1, Fransa’nın ise %1 büyümesi öngörülüyor. Rusya tarafında ise savaşın ve yaptırımların etkisiyle büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilerek %0,8 ve %1 bandına geriledi.