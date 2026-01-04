Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın 2025 yılının son enflasyon verisini açıklayacak. Aralık ayı verisiyle birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranları netleşecek.

Ancak çarşı pazar enflasyon ateşiyle yanarken, TÜİK’in %12-13 bandında bir 6 aylık enflasyon açıklayacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için düşük bir artış anlamına geliyor.

REFAH PAYI: SARAY'IN RAFA KALDIRDIĞI 'MÜJDE'

İktidar yetkilileri her fırsatta "vatandaşı enflasyona ezdirmedik" dese de, AKP kulislerinden gelen haberler refah payı beklentilerinin üzerine soğuk su serpiyor. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi refah payının iktidarın gündeminde yer almadığını yazdı.

Meclis'te kritik gün! En düşük emekli aylığı için düzenleme gündemde mi?

Gazete refah payını "Zayıf ihtimal" olarak nitelerken, son sözün Erdoğan'da olacağını yazdı.

4 MİLYON EMEKLİYE 'KÖK MAAŞ' TUZAĞI

Yarınki rakamlar ne çıkarsa çıksın, asıl tehlike "kök maaş" sisteminde gizli. Şu an 16 bin 881 lira alan bir emeklinin eğer kök maaşı düşükse, TÜİK’in zammı bu rakamı aşmayabilir. Bu da milyonlarca kişinin "sıfır zam" alması demek.

Türkiye gazetesi kök maaşla ilgili düzenleme yapılacağını yazdı.

MASADAKİ SENARYOLAR

Öte yandan masadaki senaryolar şu şekilde:

Senaryo 1: %12 zam gelirse en düşük aylık 18.900 TL olacak.

Senaryo 2: %13 zam gelirse en düşük aylık 19.075 TL olacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Sadece enflasyon kadar, yani yaklaşık %12-13 zam alacak.

Memur ve Memur Emeklisi: Toplu sözleşme farkıyla beraber yaklaşık %18-19 civarında bir artış görecek.