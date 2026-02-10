İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!

Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişim yaratması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için son hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!

Yılın başında Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi, TES öncesi bir hazırlık adımı olarak değerlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tamamen bağımsız bir yapıda kurgulanan TES, "çalışanlar ikinci maaş alacak" diye parlatılıyor. İktidar medyası TES ile ilgili "çalışanların emeklilik döneminde SGK aylığına ek olarak ikinci bir maaş almasını sağlamayı hedefliyor" diye duyuruyor.

Ancak sisteme katılımın zorunlu olması ve maaşlardan yapılacak kesinti oranı kamuoyunda yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi.

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ YAPILACAK

Sistemin finansman modeli, çalışan, işveren ve devlet katkısı üzerine inşa edilecek.

Zorunlu Katılım

Maaş tutarı fark etmeksizin tüm çalışanlar sisteme zorunlu olarak dahil edilecek. Aylık net geliri 28 bin 75 TL (asgari ücret) olan vatandaşlar da bu kapsamda yer alacak.

Kesinti Oranı

Her ay çalışanların maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

İşveren ve Devlet Desteği: Taslak çalışmaya göre, çalışandan alınan yüzde 3'lük kesintiye ek olarak işveren de aynı oranda katkı sağlayacak. Oluşan toplam tutara devlet yüzde 30 oranında katkı ekleyecek.

PARA ÇEKME ŞARTLARI VE EMEKLİLİK YAŞI

TES, mevcut BES uygulamasından daha katı kurallara sahip olacak şekilde tasarlanıyor:

Kısıtlı Erişim

Katılımcılar istedikleri zaman sistemdeki birikimlerini çekemeyecek. Birikimlere erişim ancak 65 yaşına gelindiğinde mümkün olacak.

İstisnai Durumlar

Yalnızca hamilelik, askerlik veya ciddi sağlık sorunları gibi özel ve zorunlu durumlarda birikimlerin bir kısmının çekilmesine izin verilecek.

Kademeli Yaş Sınırı

Birikimlere erişim yaşı, sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58-65, erkeklerde ise 60-65 arasında kademeli olarak uygulanacak.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Sistem, çalışanların iş değiştirmesi durumunda birikimlerini güvence altına alacak şekilde kurgulanıyor:

Süreklilik

İş değiştiren çalışanların sistemdeki birikimleri korunmaya devam edecek.

Sadık çalışan ayrıcalığı

Aynı iş yerinde uzun süre çalışanları daha avantajlı kılacak seçenekler üzerinde duruluyor.

Maaş Modeli: BES'te birikimler toplu ödeme olarak alınabilirken, TES'te temel amaç emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir aylık ödenmesi olacak.