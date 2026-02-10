İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!

İktidar medyası duyurdu: Devlet tüm çalışanların maaşının yüzde üçünü kesecek!
Yayınlanma:
Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde, çalışanların ücretinden kesinti öngören köklü bir değişime gidiliyor. İktidar medyası, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için son hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte asgari ücretliler de dahil olmak üzere tüm çalışanların maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişim yaratması beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için son hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!

Yılın başında Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi, TES öncesi bir hazırlık adımı olarak değerlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tamamen bağımsız bir yapıda kurgulanan TES, "çalışanlar ikinci maaş alacak" diye parlatılıyor. İktidar medyası TES ile ilgili "çalışanların emeklilik döneminde SGK aylığına ek olarak ikinci bir maaş almasını sağlamayı hedefliyor" diye duyuruyor.

Ancak sisteme katılımın zorunlu olması ve maaşlardan yapılacak kesinti oranı kamuoyunda yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi.

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ YAPILACAK

2023/09/25/kidem-tazminati10.jpg

Sistemin finansman modeli, çalışan, işveren ve devlet katkısı üzerine inşa edilecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre TES hazırlıklarında sona

Zorunlu Katılım

Maaş tutarı fark etmeksizin tüm çalışanlar sisteme zorunlu olarak dahil edilecek. Aylık net geliri 28 bin 75 TL (asgari ücret) olan vatandaşlar da bu kapsamda yer alacak.

Kesinti Oranı

Her ay çalışanların maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

İşveren ve Devlet Desteği: Taslak çalışmaya göre, çalışandan alınan yüzde 3'lük kesintiye ek olarak işveren de aynı oranda katkı sağlayacak. Oluşan toplam tutara devlet yüzde 30 oranında katkı ekleyecek.

PARA ÇEKME ŞARTLARI VE EMEKLİLİK YAŞI

2023/10/09/kidem-tazminati2.jpg

TES, mevcut BES uygulamasından daha katı kurallara sahip olacak şekilde tasarlanıyor:

Kısıtlı Erişim

Katılımcılar istedikleri zaman sistemdeki birikimlerini çekemeyecek. Birikimlere erişim ancak 65 yaşına gelindiğinde mümkün olacak.

İstisnai Durumlar

Yalnızca hamilelik, askerlik veya ciddi sağlık sorunları gibi özel ve zorunlu durumlarda birikimlerin bir kısmının çekilmesine izin verilecek.

Kademeli Yaş Sınırı

Birikimlere erişim yaşı, sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58-65, erkeklerde ise 60-65 arasında kademeli olarak uygulanacak.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

2023/09/25/kidem-tazminati1.jpg

Sistem, çalışanların iş değiştirmesi durumunda birikimlerini güvence altına alacak şekilde kurgulanıyor:

Süreklilik

İş değiştiren çalışanların sistemdeki birikimleri korunmaya devam edecek.

Sadık çalışan ayrıcalığı

Aynı iş yerinde uzun süre çalışanları daha avantajlı kılacak seçenekler üzerinde duruluyor.

Maaş Modeli: BES'te birikimler toplu ödeme olarak alınabilirken, TES'te temel amaç emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir aylık ödenmesi olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Ekonomi
Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?
Altında fırtına öncesi sesizlik mi yaşanıyor?
Borsa güne artıda başladı
Borsa güne artıda başladı