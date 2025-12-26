İktidar enflasyon için tarih verdi

Enflasyonda tek hane vaadi bir kez daha verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevcut yüzde 31 seviyesindeki enflasyonun Ocak ayında "yüzde 20'li" rakamlara inmesini beklediklerini belirterek, toplumun asıl beklentisi olan tek haneli rakamlar için yine tarih verip sabır istedi.

Merkez Bankası açıkladı: İşte enflasyon beklentisi

Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte katıldığı "Türkiye Ahilik Buluşması" töreninde ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Enflasyonun seyri ve Orta Vadeli Program (OVP) hakkında konuşan Yılmaz, fiyat artışlarının dizginlenmesi konusunda bir yol haritası çizdi.

ENFLASYONDA 2027 HEDEFİ

İktadarın önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu ifade eden Yılmaz, 2024 yılının Mayıs ayında yüzde 75,5 ile zirve yapan enflasyonun, Kasım 2025 itibarıyla yüzde 31 seviyesine gerilediğini bildirdi. Bu süreçte 44 puanlık bir azalış yaşandığını kaydeden Yılmaz, hizmet sektörü ve kira gibi kalemlerin ise "inatçı" olduğunu dile getirdi. Gelecek dönem hedeflerini paylaşan Yılmaz, şunları söyledi:

"İnşallah bu yılı yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte 30'un altını, yani 20'li rakamları göreceğiz Allah’ın izniyle. Hesabımız, beklentimiz böyle. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı. 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak. Buna göre yol haritamızı oluşturmuş durumdayız."

POPÜLİZM TARTIŞMASI VE KALICI REFAH

Ekonomi politikalarında gerçekçi bir tutum sergilediklerini savunan Yılmaz, kısa vadeli alkış alacak adımlardan kaçındıklarını belirtti. Toplumun basiretine güvendiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, temel amaçlarının enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı satın alma gücü sağlamak olduğunu ileri sürdü. Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Biz şuna inanıyoruz, vatandaşı aldatan politikalarla hiçbir yere varılamaz. Popülizmle, temeli olmayan birtakım iddialarla bu toplum, bu ülke, esnaf hiçbir yere gidemez. Gerçekçi, ayakları yere basan, sağlam, iyi koordine edilmiş politikalarla ülkenizi bir yerlere taşırsınız. Biz de bunu yapıyoruz. Şu anda popülist birtakım adımlar atıp bir anda alkış alabilirsiniz ama 3 gün sonra bunun sonucu ne olacak diye düşünmeniz lazım."

TEMEL MALLARDA DÜŞÜŞ İDDİASI

Enflasyonun alt kalemlerine de değinen Yılmaz, temel mal grubunda enflasyon oranının yüzde 20'nin altına indiğini bildirdi. Ancak kira ve hizmet kalemlerindeki katılığın kırılmaya başlandığını savunan ekonomi yönetimi, sosyal refahın ancak enflasyonun tek haneye inmesiyle kalıcı hale geleceğini vurguladı.