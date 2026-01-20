İcra dosyaları 24 milyonu aştı

Ekonomideki kötü gidişat, vatandaşı icra daireleri ile market rafları arasında sıkıştırmaya devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın ekonomi politikalarının vatandaşı nasıl bir borç sarmalına sürüklediğini verilerle gözler önüne serdi. Gürer, 2026 yılına da devasa ekonomik sorunlarla başlandığını vurgulayarak hem banka borçlarındaki patlamayı hem de mutfaktaki yangını tek tek açıkladı.

SON BİR YILDA 1.7 MİLYON YENİ DOSYA

Yargıdaki yükü ve vatandaşın ödeme güçlüğünü gösteren en somut veri icra dairelerinden geldi. CHP'li Gürer, "İcra dairelerine 1–16 Ocak 2026 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 424 bin oldu" ifadelerini kullandı. 2025 yılının aynı döneminde ise icra dairelerine 445 bin yeni dosya gelmişti.

Asıl korkutucu tablo ise biriken dosya sayısında ortaya çıktı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan (işlemi devam eden) toplam dosya sayısı 16 Ocak itibarıyla tam 24 milyon 38 bin olarak kayıtlara geçti. Derdest dosya sayısı, vatandaşın alım gücünün eridiği son bir yılda 1 milyon 752 bin adet arttı. Bu dönemde 381 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı.

2026’ya ‘borç batağında’ giriyoruz: İcra dairelerinde dosya dağları oluştu, vatandaşın elinde avucunda ne varsa gitti!

VATANDAŞIN BORCU 6 TRİLYONU GEÇTİ

Gürer, vatandaşın artık borçla yaşamaya çalıştığını, ya elden borç aldığını ya da bankalara koştuğunu belirtti. Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin son haftada 7,7 milyar lira artarak 603 milyar liraya çıktığını açıklayan Gürer, şu çarpıcı tabloyu paylaştı:

"Merkez Bankası’nın verilerine göre 2025 Eylül itibarıyla vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 101 milyar lira borcu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlar dahil edildiğinde vatandaşın toplam finansal borcu 6 trilyon 77 milyar liraya ulaşıyor. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki borçların tamamının bankalar tarafından satılan batık krediler olduğu dikkate alındığında, sistemdeki batık bireysel kredi ve kredi kartı borçları 350 milyar lirayı aşmıştır."

AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Emekli ve asgari ücretlinin durumunun içler acısı olduğunu vurgulayan Gürer, "Açlık sınırının altında kalan emekli ve asgari ücretli gelirleri yoksullaşmayı artırdı" dedi. Sorunların aşılabilmesi için gelir-gider dengesinin sağlanması kadar piyasada tüketici fiyatlarının dengelenmesinin de şart olduğunu belirten Gürer, "Bir ay içinde pazarda ve markette oluşan gıda fiyatları dahi tüketicinin sıkıntısını katlamıştır" ifadelerini kaydetti.

PAZARDA FİYATLAR UÇTU

İcra dosyalarındaki artışa paralel olarak gıda enflasyonu da vatandaşı ezmeye devam ediyor. Gürer, tarım ürünü üretici fiyatlarının geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 oranında arttığını, 2025 yılının tamamındaki artışın ise yüzde 36,01 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aralık ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 22,3 ile sebzeler ile kök ve yumru bitkilerde yaşandı. Canlı hayvan fiyatlarının yüzde 7,6, çekirdekli meyve fiyatlarının yüzde 5,7, tropikal ve subtropikal meyve fiyatlarının ise yüzde 5,29 oranında arttığı kaydedildi.

Ancak asıl şok 2026'nın ilk günlerinde yaşandı. Gürer, "Sebze ve meyve fiyatları aralık ayına göre önemli ölçüde yükseldi" diyerek şu can yakıcı listeyi paylaştı:

"2026 yılının ilk döneminde ise hava koşulları ve akaryakıt fiyat artışları nedeniyle ürün fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Hal fiyatlarında domates yüzde 100, salatalık yüzde 200, patlıcan yüzde 129, dolmalık biber yüzde 182, kabak ise yüzde 200’ü bulan oranlarda arttı. Gübre, tohum, mazot, su ve nakliye gibi girdi maliyetlerindeki artışlar üretim aşamasında maliyetleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.