2026’ya ‘borç batağında’ giriyoruz: İcra dairelerinde dosya dağları oluştu, vatandaşın elinde avucunda ne varsa gitti!

2026’ya ‘borç batağında’ giriyoruz: İcra dairelerinde dosya dağları oluştu, vatandaşın elinde avucunda ne varsa gitti!
Yayınlanma:
Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı 2025 yılında vatandaşı tam anlamıyla köşeye sıkıştırdı. İktidarın "sıkı para politikası" kemerleri değil, boğazları sıktı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in açıkladığı korkunç bilanço, Türkiye’nin bir "icra ülkesine" dönüştüğünü gözler önüne serdi: Borçlar trilyonları aştı, icra dosyaları 24 milyonu geçti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılına girerken milyonlarca yurttaşın hem yoksul hem de gırtlağına kadar borçlu olduğunu belirterek, borçla yaşamın artık "istisna" değil "sıradan", icranın ise olağan hale geldiğini vurguladı. Gürer, yaptığı yazılı açıklamada “2025 yılı, borçla yaşamın zorunlu hale geldiği, icraların ise olağanlaştırıldığı bir yıl oldu. 2026’ya girerken vatandaşın borcu nedeni ile elinde avucunda ne varsa hacizlerle alınıyor. Emekli, işçi, çiftçi, esnaf artık kıt kanaat geçinir durumda” diyerek acı tabloyu özetledi.

BORÇ YÜKÜ 5.8 TRİLYONU AŞTI: VARLIK ŞİRKETLERİ KAPIDA

Vatandaşın yalnızca bankalara değil, borç tahsilatı yapan varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte toplam finansal borcunun 5 trilyon 812 milyar lira gibi astronomik bir rakama ulaştığını vurgulayan Gürer, banka verilerine dikkat çekti. Gürer, “Eylül 2025 itibarıyla vatandaşların varlık yönetim şirketlerine olan borcu 101 milyar lira” ifadelerini kullanarak tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

1692539890045-ozel-haber-psd-si.jpg

KREDİ KARTLARI PATLADI: BORÇLANMAK 'ZORUNDALIK' OLDU

Gürer, "2024 yılı sonuna göre kredi kartı ve bireysel kredi borçlarında değişim borçlanarak yaşamın genişlediğini gösteriyor. Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman kuruluşlarına olan kredi kartı ve bireysel kredi borçları, 2024 yılı sonuna göre yüzde 45 oranında, yani 1 trilyon 773 milyar lira arttı. Bu dönemde bireysel krediler yüzde 41, kredi kartı borçları ise yüzde 49,6 oranında yükseldi" dedi.

BATIK KREDİLERDE KORKUTAN TABLO: YÜZDE 126’LIK ARTIŞ

Bankaların tahsil edemediği alacaklar nedeniyle icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 19 Aralık itibarıyla 237,4 milyar lira olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, varlık yönetim şirketlerine devredilen batık kredilerle birlikte sistemdeki toplam batık borcun 338 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

İcra verilerinin, vatandaşın ödeme güçlüğünü net bir şekilde kanıtladığını belirten Gürer, şu çarpıcı verileri paylaştı:

“Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 2024 yılı sonuna göre 126 milyar lira, yani yüzde 112,5 arttı. Takipteki kredi artış hızı bireysel kredilerde yüzde 99,9, kredi kartlarında ise yüzde 126 oldu.”

CHP'li Gürer: Emekliler ağır darbe aldı!CHP'li Gürer: Emekliler ağır darbe aldı!

İCRA DAİRELERİNDE DOSYA SAYISI 24 MİLYONU GEÇTİ: İKTİDAR SIKIYOR, ENFLASYON DÜŞMÜYOR

UYAP verilerine de değinen Gürer, adliyelerdeki dosya yoğunluğunu şöyle aktardı:

“1 Ocak–26 Aralık tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 10 milyon 573 bine yükseldi. Aynı dönemde 8 milyon 607 bin dosya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı ancak icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 24 milyon 221 bine çıktı. Son bir yılda net artış 1 milyon 762 bin dosya.”

Gürer yoksulluğun giderek yaygınlaştığını, açlık sınırı altında kalan emekli maaşı ve asgari ücretlilerin yaşamlarını borçla sürdürmek zorunda kaldıkları belirtti. İşsizler, atanamayanlar, işi bozulan esnaf ve sosyal yardım ile ayakta kalmaya çalışanlar ile toplumun büyük kesiminin yeni yıla yoksullaşarak girdiğini vurgulayan Gürer, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Ne olacak halimiz diyorlar. İktidar sıkı para politikası uygulaması her kesimi sıkarken enflasyon ise istenen gerilemede bir türlü gerçekleşmiyor."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Ekonomi
Memur ve emekli için son 6 gün: Her şey ortaya çıkacak
Memur ve emekli için son 6 gün: Her şey ortaya çıkacak
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven yok!
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven yok!