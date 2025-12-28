IBAN ile para gönderenler dikkat! 1 Ocak’ta başlayacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yeni mevzuatla birlikte, bankalar üzerinden yapılan para transferlerinde tutara bağlı olarak beyan ve belge sunma zorunluluğu getiriliyor.

LİMİTLERE GÖRE BELGE ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve amacının açıklanması gerekecek. Söz konusu işlemler için bankalar, gerekli gördüğü takdirde beyanın doğruluğunu ispatlayan belge talep edebilecek.

20 milyon lira ve üzerindeki transferlerde; tapu kaydı, noter belgesi veya fatura gibi dayanak belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olacak. Gerekli belgeleri sunmayan kişilerin transfer talepleri bankalar tarafından reddedilecek ve eksik belgeyle işlem gerçekleştirilmeyecek.

Para transferi sırasında kullanıcıların seçebileceği işlem gerekçeleri ise şu şekilde belirlendi:

Gayrimenkul ve motorlu taşıt alım ödemeleri, Borç verme veya borç ödemeleri, Hediye, bağış veya yardım faaliyetleri, Vergi ve harç ödemeleri, Danışmanlık, sağlık, sigorta ve avukatlık gibi hizmet bedelleri, Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları.

"DİĞER" SEÇENEĞİNE 20 KARAKTER ŞARTI

Belirlenen kategorilerin dışında kalan transferler için "diğer" seçeneği kullanılabilecek. Ancak bu durumda, transferi gerçekleştiren kişinin işlem amacına dair en az 20 karakterden oluşan bir açıklama yazması gerekecek.