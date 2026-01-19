Hurda teşviki mi geliyor? Otomotiv sektörü açıkladı!

2026 öngörülerini paylaşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, hurda teşvikiyle ilgili mevcut bir çalışma olmasa da böyle bir adımın iç pazardaki yerli payını artıracağını ve sanayideki kapasite kullanım oranlarını yukarı çekeceğini söyledi.

SEKTÖRDE BÜYÜK ATILIM

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, 2025 yılının otomotiv sanayii için bir "kilometre taşı" olduğunu belirtti.

Eroldu'nun aktardığına göre sektör, 41,5 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı %17,6'ya yükseldi.

Hafif ticari araçta 435 bin adet, otobüs ve minibüste ise 12 bin 655 adetle tarihi zirveler görüldü.

Kilogram başına ihracat değeri 8,3 dolardan 9,1 dolara (ana sanayide 13,10 dolara) çıktı.

2026 ÖNGÖRÜLERİ VE 'HURDA' TARTIŞMASI

Eroldu, 2026 yılının 2025'e paralel bir seyir izlemesini beklediklerini ifade ederken, piyasanın merakla beklediği "hurda teşviki" konusuna da değindi:

Eroldu şunları kaydetti:

"Şu an bir çalışma yok" dedi ancak ekledi: "Emisyonların %95'i 1990 öncesi araçlardan kaynaklanıyor. Parkın yaşını küçültecek uzun vadeli bir planlama sanayiye olumlu katkı sağlar."

Yatırımlarla kapasite 2,2 milyon adede çıksa da, kullanım oranı %67'ye geriledi. Eroldu, bu oranın yükseltilmesinin rekabetçilik için şart olduğunu söyledi.

AB'nin 28 Ocak'ta açıklayacağı yeni ticaret kuralları bir risk olarak görülse de, Türkiye'siz bir Avrupa otomotiv sanayisinin zorlanacağı vurgulandı.