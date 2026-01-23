Herkese mecburi oluyor! 30 milyar tasarruf yapılacak

Meclis gündemine alınması beklenen 22 maddelik yeni kanun teklifiyle Tebligat Kanunu’nda önemli bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

Tebligat Kanunu’ndaki değişiklik tüm vatandaşları ilgilendirirken milyarlarca lira tasarruf yapılması bekleniyor.

HERKESE MECBURİ OLUYOR!

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'un haberine göre, Tebligat Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile tüm vatandaşlara elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirilecek.

Teklifin yasalaşması durumunda dava ve cevap dilekçeleri ile icra takiplerinde elektronik tebligat adresi bildirilmesi mecburi olacak. Böylece tebligat işlemleri büyük ölçüde dijital ortama taşınacak.

Elektronik tebligat uygulamasının kapsamı genişletecek yeni düzenlemeyle birlikte e-Tebligat sistemi, tüm kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve uygulamanın herkes için daha kolay erişilebilir hâle getirilmesi sağlanacak.

30 MİLYAR TASARRUF YAPILACAK

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle kamu ve özel sektörde binlerce tona ulaşan kâğıt kullanımının sona ermesi, kamunun ise yıllık yaklaşık 30 milyar lira tasarruf sağlaması bekleniyor.

E tebligat sisteminin çevresel ve ekonomik katkılarına da dikkat çeken yetkililer, uygulama sayesinde 2019 yılından bu yana 189 bin 324 ağacın kesilmesi önlenirken, 11 bin 137 ton kâğıt tasarrufu sağlandığını ifade etti.

2025 yılı itibarıyla yaklaşık 12,4 milyon kişinin e-Tebligat sistemini kullandığı belirtilirken, bugüne kadar toplam 51,7 milyon elektronik tebligat gönderildi. Sistem genelinde ise 247 milyon belge elektronik ortamda vatandaşlara ulaştırıldı.