Hazine borçlandı: 71 Milyar TL'yi geçti

Yayınlanma:
Hazine, 5 yıl vadeli son ihalesinde yüzde 32,81 faizle 71 milyar lirayı aşan borçlanmaya imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı iç borçlanma programı kapsamında çıktığı 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde toplamda 71 milyar 175,7 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

İhale öncesinde yapılan 36 milyar 520 milyon liralık Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) satışları da eklendiğinde, kamu maliyesinin üzerindeki borç yükü bir günde milyarlarca lira daha arttı.

71 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA

Hazine, 5 yıl (1729 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı için çıktığı ihalede piyasadan net 34 milyar 655,7 milyon lira kaynak sağladı. Piyasa yapıcılarından ve kamudan gelen tekliflerin karşılanmasıyla birlikte toplam borçlanma tutarı 71,2 milyar lira seviyesine ulaştı. İhalede nominal olarak 76 milyar 529 milyon liralık teklif gelmesi, finans çevrelerinin yüksek faizli devlet kağıtlarına olan ilgisini gözler önüne serdi.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 32 SEVİYESİNİ AŞTI

Gerçekleştirilen ihalede oluşan faiz oranları, borçlanmanın maliyetini de ortaya koydu. 5 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi ortalama yüzde 32,81 seviyesinde gerçekleşirken, en düşük faiz yüzde 32,55, en yüksek ise yüzde 32,91 oldu.

Tahvilin basit faizi ise ortalama yüzde 32,55 olarak kaydedildi. 7 Ocak 2026 tarihinde ihraç edilecek olan bu borçlanma senetlerinin ana para ve faiz ödemeleri, 2 Ocak 2030 tarihinde son bulacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

